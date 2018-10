Ecco le mete turistiche perfette per il weekend del 30 settembre

editato in: da

Le vacanze estive sono per voi un ricordo lontano, e vi piacerebbe staccare per undell’ultimo minuto? A suggerire dove andare, per questo fine settimana, è ilO, meglio, è il colonnello. Che in quanto a previsioni del tempo è un vero esperto.

Per quasi tutto il weekend, l’Italia sarà alle prese con l’anticiclone africano: il bel tempo permetterà dunque di godere di piacevoli giornate un po’ in tutta la Penisola, sebbene non si possa esattamente parlare di caldo dal momento che la radiazione solare – con l’inizio d’ottobre – si fa certamente più debole.

Ma dove si può andare, in Italia, per un weekend dell’ultimo minuto? La prima idea è Sanremo. Qui il tempo sarà soleggiato per tutto il fine settimana e temperature massime che raggiungeranno i 24-26 gradi (sebbene domenica scenderanno su valori di 20-22 gradi). Città costiera tra le più amate della Liguria, famosa per il suo Festival, accoglie splendidi monumenti: Villa Ormond col suo parco giapponese, le palme e l’uliveto antico; la Cattedrale di San Siro con le 12 campane all’interno della torre e l’imponente crocifisso; e poi lo storico edificio Art Nouveau che ospita il Casino di Sanremo.

La seconda meta che il colonnello Giuliacci consiglia è Siena. Anche qui, il tempo sarà bello per tutto il weekend, con temperature massime intorno ai 26-27 gradi (domenica, si assesteranno invece intorno ai 21-23). Celebre località toscana, Siena è una città da visitare tutto l’anno. Cosa vedere una volta giunti a destinazione? Sicuramente la sua piazza a forma di ventaglio, col Palazzo Pubblico del XIV secolo e con la Torre del Mangia: salendo sulla sua sommità, si può godere di una vista splendida. E poi, è sufficiente lasciarsi condurre dall’istinto lungo le strette vie cittadine: la loro bellezza vi rimarrà nel cuore.

Terza ed ultima meta suggerita per il weekend de 30 settembre è la Sardegna: qui, venerdì e sabato splenderà il sole, mentre nel pomeriggio di domenica è attesa una perturbazione in arrivo dalla Spagna. Le temperature, gradevoli, saranno comprese tra i 24 e i 26 gradi. I più calorosi, dunque, potranno persino approfittarne per fare l’ultimo bagno di stagione. E per tornare alla vita d’ogni giorno più carichi che mai.