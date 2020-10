Maienfeld, alla scoperta del fiabesco paese di Heidi

editato in: da

Quante volte abbiamo guardato il cartone animato di Heidi in tv immaginando se quei luoghi stupendi, immersi nella natura tra vallate verdi, potessero essere davvero reali.

La risposta è affermativa perché le montagne di Heidi esistono davvero e si trovano in Svizzera, a Maienfeld, un piccolo paesello che ha incantato la penna di Johanna Spyri, l’autrice che fatto nascere la storia di Heidi e ha reso questi posti famosi nel mondo. Si racconta che la scrittrice, in vacanza qui a fine dell’Ottocento, fu talmente estasiata da questi luoghi che diede alla luce il libro dedicato alla dolcissima bambina: un vero best seller, tradotto in ben 50 lingue.

Un paese, quello di Maienfeld, che si trova i piedi delle Alpi svizzere ed è considerata come la terza città sul Reno. Per la precisione questo è l’unico paese prima del Principato del Liechtenstein e l’ultimo centro abitato del Canton Grigioni. Un posto magico, avvolto nel silenzio, con piccole casette in legno dai tetti spioventi, dove ancora oggi si apprezzano la semplicità della vita e delle tradizioni.

Un luogo dove tutto oggi ruota attorno alla piccola Heidi. Dall’ufficio postale alla fontana fino alla baita del nonno: qui si possono ritrovare tutti i dettagli e i posti del libro (che hanno ispirato anche numerosi film). Nel villaggio, poi, visitabile anche sul magico trenino rosso, si possono trovare anche un negozio di souvenir, una libreria e un ristorante a tema; anche se chi ama la natura apprezzerà il Sentiero di Heidi. Si tratta di un percorso da percorrere anche con i più piccoli e in cui si possono ammirare moltissime varietà di fiori. Il sentiero collega Salastrains a St. Moritz e qui si possono trovare oltre 200 varietà di piante protette. Un vero incanto.

Maienfeld, comunque, è apprezzata non solo per Heidi, ma anche per la bellezza dei luoghi e dei paesaggi oltre che delle sue feste e le sue specialità eno-gastronomiche. Qui infatti vengono prodotti diversi vini, apprezzatissimi, che si possono gustare soprattutto nel corso delle manifestazioni. Una su tutte la festa medievale che si svolge solitamente nel mese di giugno: un’occasione per conoscere fino in fondo la cultura locale.