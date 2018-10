A Londra c’è un pub con un centinaio di giochi da tavolo

editato in: da

Una città vitale comepropone nuovi negozi e locali per la movida ogni settimana. Si tratta di una metropoli in costante espansione ed evoluzione, dunque non c’è da stupirsi se non si riesce a seguire costantemente tutti i cambiamenti avvenuti.

Se dunque non lo conosceste già, nessun dramma, ma a Londra è sempre più in voga il Proceed Clockwise, nella parte orientale della città, e per la precisione a Schoreditch. Si tratta di un nuovo pub, che promette di divenire il vostro preferito, una volta messoci piede dentro. È uno di quei luoghi ideale per trascorrere una serata divertente tra amici. Forse non ci porterete una ragazza al vostro primo appuntamento ma, dovesse divenire una cosa seria, è qui che passerete molte serate serene, a relazione ben avviata.

Ciò che lo rende speciale è la sterminata offerta di giochi da tavolo a disposizione, andando a far presa sulla nostalgia di noi tutti. Giochi classici, veri e propri amarcord e qualche proposta più recente, così da attirare davvero tutte le generazioni.

Uno stile particolare, non unico a dire il vero, che porta il locale a distinguersi proprio per la scelta imbarazzante. In questo scenario, il cibo e le bevande possono anche passare in secondo piano. I titoli a disposizione sono più di 600, di conseguenza non trovare ciò che fa al proprio caso è davvero difficile.

Il nuovo regno londinese dei nerd, con titoli intramontabili come Monopoli,Cluedo,Scarabeo, Jenga e Risiko, al fianco di prodotti ben più moderni e noti ai giovani d’oggi, come Cards Against Humanity ed Exploding Kittens.

Una tappa immancabile dunque durante la prossima vacanza in Inghilterra, soprattutto se in gruppo. Si consiglia però di prenotare con largo anticipo, anche se i proprietari tentano sempre di tenere qualche angolino libero per i clienti dell’ultima ora. Per prenotare un tavolo, fondamentale in caso di eventi speciali come i compleanni, è possibile recarsi sul sito ufficiale del pub.

Ai tantissimi giochi si aggiunge una cucina per tutti i palati, anche i più esigenti, con prezzi ragionevoli. Una pizza, per chi non volesse rinunciarvi fuori dall’Italia, ha un costo minimo di circa 8 euro. Per poter giocare invece si spenderanno poco più di 5 euro, senza alcuna limitazione di tempo dal lunedì al venerdì. Sabato e domenica invece, dato il grande afflusso di clienti, il noleggio vale 4 ore.

