Anche l’Europa ha la sua Miami, incredibile meta emergente

Un piccolo villaggio di pescatori si è trasformato in una meta vacanziera da sogno, la “Miami europea”: si tratta di Benidorm, a una cinquantina di chilometri da Alicante, oggi capitale turistica della paradisiaca Costa Blanca.

Il suo nome sarà presto conosciuto in tutto il mondo: blogger e influencer internazionali l’hanno già raggiunta e hanno realizzato video e foto per diffondere e immortalare tanta bellezza: attrazioni turistiche, locali, vivace vita notturna, skyline di grattacieli che svettano al di sopra di spiagge favolose.

Ma non basta: Benidorm è anche una meta economica con prezzi abbordabili e alla portata di tutti.

Qualche esempio? Una cena fuori si aggira intorno ai 10 euro, una birra nei locali costa circa un euro, mentre una camera di lusso in hotel, con vista mare e Jacuzzi, colazione e cena incluse, può avere un prezzo che non supera i 50 euro a testa.

Conosciamo meglio questa nuova destinazione emergente che promette di essere un punto di riferimento per le prossime vacanze.

Cosa fare e cosa vedere a Benidorm

Luogo unico dai meravigliosi scorci che lasciano senza fiato, Benidorm vanta un clima ideale tutto l’anno con temperature che permettono di fare il bagno anche a settembre, ottobre e novembre e di vivere una vita all’insegna del divertimento notturno e delle spiagge.

Per apprezzare il suo fascino, iniziate dal centro storico dove spiccano i principali monumenti e punti d’interesse, nelle vicinanze dello sperone roccioso che separa le spettacolari Playa del Levante e Playa de Poniente.

Plaza Santa Ana, la piazza principale, dona vedute e scorci sulla costa e sulla baia che rimangono impressi nella mente: sul bordo della scogliera, terrazze panoramiche incredibili sono il Balcon del Mediterraneo e il Mirador del Castillo, impagabili.

Dopo esservi lasciati incantare da un panorama difficile da descrivere a parole, prendetevi un po’ di tempo per scoprire la piazza dove si staglia la chiesa più importante del centro, la Iglesia de Saint Jaime y Santa Ana, risalente al XVIII secolo.

Inoltre, la piazza è vivacizzata dalle esibizioni di artisti di strada, dal mercatino dell’artigianato e da numerosi bar con terrazza per una piacevole sosta.

Le stradine che dalla piazza disegnano il cuore del centro pullulano di negozietti e locali, perfetti per una sessione di shopping e di scoperta della gastronomia tipica.

Tra le attività da non perdere risaltano gli sport acquatici: il porto turistico e le spiagge ospitano centri nautici e di noleggio per vivere vacanze attive.

Kayak, barca a vela, surf, canoa, moto d’acqua, parapendio, sci nautico: c’è soltanto l’imbarazzo della scelta.

Ancora, non mancano parchi divertimento e tematici come il Mundomar, parco zoologico nelle vicinanze del Parco Naturale della Sierra Helada, a pochi minuti dal centro: qui vivono animali provenienti da ogni angolo della Terra.

Non da meno è il parco a tema Terra Natura di 320.000 metri quadri con anche un parco acquatico, Aquanatura, ricco di ristoranti e piscine.

Le spiagge di Benidorm, un sogno a occhi aperti

Meta balneare per eccellenza, Benidorm vanta lunghe spiagge sabbiose e dorate lambite da un mare cristallino.

La spiaggia più grande è Playa de Poniente, tre chilometri di arenile premiati con la Bandiera Blu e attrezzati con ombrelloni, lettini, docce gratuite, aree gioco e, addirittura, una fornita biblioteca.

A disposizione degli ospiti il club nautico, servizio traghetti e ristoranti.

Playa de Levante, soleggiata per quasi tutto il giorno, è un paradiso per gli amanti dei bagni di sole ma anche per chi desidera passeggiare e svagarsi sul lungomare che la costeggia.

Altre spiagge da non perdere sono poi Cala Mal Pas, ai piedi del centro, tranquilla e raccolta, Cala Almadrava, “selvaggia” e isolata, e Cala Tio Ximo, silenziosa e a contatto con la natura tra rocce e sprazzi di sabbia fine.