Tra Ande e Amazzonia: 5 esperienze da vivere in Bolivia

La Bolivia è un’incredibile nazione ancora da esplorare, una terra che regala sensazioni ed emozioni uniche: le vette delle Ande alte oltre 6000 metri, giungle verdeggianti, laghi d’alta quota, distese di sale, antiche tradizioni e città coloniali. Magnifico Paese del Sud America, ricco di risorse naturali, di contrasti, di culture, di biodiversità e di straordinari paesaggi naturali, la Bolivia è la meta perfetta per chi desidera vivere una vacanza avventurosa di cui serbare ricordi unici.

Oggi vi proponiamo 5 esperienze che rendono il soggiorno in terra boliviana ancora più speciale.

Scoprire il lago Titicaca

Il Titicaca è l’immenso lago diviso tra Bolivia e Perù a 3800 metri d’altezza sull’altipiano delle Ande. Detiene il primato di lago più alto della Terra ed è punteggiato da isole galleggianti come la Isla de la Luna e la Isla de lo Sol, sul versante boliviano, entrambe visitabili.

Abbracciato da suggestive vette quasi sempre imbiancate, è navigabile per cui non perdete l’occasione di compiere un’escursione sulle sue acque.

Ammirare il Salar de Uyuni

Impossibile arrivare in Bolivia e non concedersi l’ebbrezza di visitare la più grande distesa di sale del mondo, il Salar de Uyuni, incredibile deserto di sale a 3653 metri di altitudine. Qui il sogno sfiora la realtà e siamo al cospetto di uno dei luoghi più magici e surreali del nostro pianeta.

In alcuni periodi dell’anno il Salar è completamente asciutto, in altri invece è ricoperto da un sottile strato d’acqua che riflette l’azzurro del cielo e il bianco delle nuvole: uno spettacolo da non perdere.

Visitare La Paz

La Paz, capitale amministrativa della Bolivia, è stata inserita tra le Nuove 7 Meraviglie del Mondo. La città sorge a 3660 metri di altezza ed è caratterizzata da un suggestivo centro storico dove fermarsi ad osservare case e chiese del periodo coloniale e perdersi tra i coloratissimi mercati che ne invadono le vie. Uno su tutti? Il Mercado de Hachiceria (Mercato della Stregoneria).

Mangiare le Saltenas

Non dimenticate di apprezzare la tradizione culinaria boliviana e, a questo proposito, assaggiate le Saltenas, tipici panzerotti cotti al forno e ripieni di carne di manzo oppure di pollo. Il ripieno è arricchito con una salsa che può essere dolce, leggermente piccante o molto piccante, a seconda dei gusti.

È uno dei più famosi street food boliviani, da gustare ben caldo come spuntino di metà mattina, metà pomeriggio o aperitivo.

Percorrere la Via degli Yungas

Da non tralasciare la strada più pericolosa e affascinante del mondo, la Via degli Yungas, con i suoi 56 chilometri che collegano La Paz al villaggio di Coroico nella Foresta Amazzonica.

Perfetta per gli amanti del cicloturismo che desiderano brividi e avventure mozzafiato, questa strada stretta e sterrata a strapiombo regala paesaggi unici che vanno dalle vette innevate delle Ande fino ad arrivare alle pianure amazzoniche.