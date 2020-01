5 cose da fare in Cambogia, alla scoperta dei tesori asiatici

editato in: da

Scoprire Tonlé Sap

Portarsi a casa un’esperienza memorabile vuol dire visitare i pittoreschi villaggi di Tonlé Sap. Una volta giunti in Cambogia, non perdetevi lo spettacolo offerto dal più grande lago d’acqua dolce di tutto il Paese. La superficie, a seconda della stagione, muta radicalmente.

Enorme è la biodiversità, caratteristica che rende la zona ideale per gli appassionati di birdwatching. Godetevi lo shopping presso le comunità locali, spesso anche il turismo può servire a fare del bene.

Visitare Phnom Penh

La capitale della Cambogia si presenta come una città dal look moderno e sofisticato. Era nota con il nome di Perla dell’Asia e a renderla celebre è la sua architettura.

È servita da un aeroporto internazionale e merita una visita per scoprire i principali luoghi di interesse come il Palazzo Reale, tuttora residenza della famiglia reale, che custodisce la pagoda d’argento, ma anche il monumento dell’indipendenza eretto nel 1958 e immancabilmente il Wat Phnom, un tempio buddista caratterizzato da incantevoli giardini e da un’imponente altezza – 27 metri – che lo incorona edificio religioso più elevato di Phnom Penh.

Andare a Sihanoukville

Spiagge di sabbia bianca e acqua trasparente, siamo a Sihanoukville, città portuale nel sud della Cambogia. Una destinazione che necessita di un posto nella vostra bucket list soprattutto se siete a caccia di mare e tanto relax. Anche questa città è dotata di un aeroporto internazionale che la rende facilmente raggiungibile.

Da vedere il tempio di Krom, passeggiare nel colorato mercato di Phsar Leu e scattare una foto alle cascate di Kbal Chhay.

Mangiare il bai sach chrouk

Riso e carne di maiale, sono questi gli ingredienti principali del bai sach chrouk, un piatto Khmer semplice e delizioso. Generalmente è servito a colazione infatti lo potete acquistare già durante le prime ore del mattino dai venditori di strada.

Il maiale è marinato con l’aglio e a volte anche con il latte di cocco, una ricetta che vi permetterà di gustare i veri sapori della Cambogia.

Fare un tour sul Mekong

Il Mekong è il fiume più lungo dell’Indocina e in Cambogia è conosciuto anche con il nome di Tonle Thom, ovvero il Grande Fiume. Durante il vostro soggiorno nel Paese non potete non fare un tour a bordo di un’imbarcazione coloniale ammirando i paesaggi rurali e gli scorci unici nei quali vi imbatterete durante la navigazione.

Un’esperienza in più per arricchire il viaggio è unire Vietnam e Cambogia, e attraversare il confine risalendo il Mekong da Chau Doc a Phnom Penh.