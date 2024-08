Viaggio a Cienfuegos, la bella città nel Sud di Cuba

Fonte: iStock Vista panoramica su Cienfuegos

Cienfuegos, omonima città nella provincia del centro sud di Cuba, è conosciuta come la Bella Città del Mare. Dal 15 luglio 2005, il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio Culurale dell’Umanità per essere un esempio di neoclassicismo e modernità tra le città fondate in America Latina nel XIX secolo. L’architettura di Cienfuegos e il suo elegante e perfetto impianto a forma di scacchiera, ne fanno un gioiello unico e una tappa obbligata per chi vuole conoscere a fondo ogni aspetto dell’isola di Cuba. Si tratta di un eccezionale esempio dell’urbanistica cubana e caraibica del XIX secolo di cui Cienfuegos rappresenta le nuove idee di modernità per quanto riguarda l’assetto della città. A questo, si aggiunge una’area particolarmente apprezzata per i suoi valori ambientali, architettonici e culturali che va dalla fine del lungomare alla zona conosciuta come La Punta. Oltre ai suoi tesori architettonici, Cienfuegos e la regione di cui fa parte, possiedono innumerevoli attrazioni naturali che possono essere visitate individualmente in autonomia o attraverso le escursioni proposte dalle diverse agenzie di viaggio che operano in zona. All’arrivo nella città di Cienfuegos, il visitatore ha a disposizione una rete di alberghi e case private in cui può soggiornare in modo piacevole e sicuro; ognuna delle strutture turistiche infatti è certificata dal Ministero della Salute Pubblica.

Conoscere la storia di Cienfuegos

Cienfuegos è l’unica città di Cuba fondata da coloni francesi sotto la corona spagnola. Il nome le deriva da Don José Cienfuegos Jovellanos, capitano generale dell’isola al momento della nascita della città nel 1829, ed è particolarmente celebre perchè nel 1950 fu teatro di azioni di protesta contro il governo di Carlos Prío e il suo ministro dell’Educazione Aureliano Sánchez Arango. I due politici emanarono misure ritenute dannose per gli studenti che scioperarono e indissero una manifestazione in città. Per sostenere i Cienfuegueros, si recarono qui i leader della Federazione degli Studenti Universitari, Fidel Castro Ruz ed Enrique Benavides, che poco dopo il loro arrivo furono arrestati dalla polizia con l’accusa di aver incitato al disordine e furono processati dal Tribunale di Emergenza di Santa Clara. In quel processo, Fidel assunse la propria difesa e i due furono assolti. In quella sede il giovane avvocato Fidel Castro denunciò gli abusi del governo e della forza pubblica contro il popolo e si trasformò da accusato in accusatore. Anni più tardi, per la città iniziò una nuova fase di sviluppo economico, politico e sociale e dal 1976, con la nuova divisione politica amministrativa, Cienfuegos divenne la capitale della provincia.

Fonte: iStock

Scopri la natura rigogliosa di Cienfuegos

Cienfuegos vanta ecosistemi marini, coste e montagne di grande diversità biologica, che ne influenzano la flora e la fauna, tutte da scoprire. A venti minuti di auto dalla città si trova il rifugio faunistico Laguna Guanaroca – Gavilán, luogo ideale per il birdwatching: potrai osservare le colonie di fenicotteri rosa, la cartacuba e il tocororo. Il tour si effettua a piedi nella prima parte e poi in piccole barche a remi che ti porteranno a vedere da vicino l’habitat naturale di diverse di queste specie.

Nelle vicinanze si trova anche il Giardino Botanico, il più antico di Cuba, situato nelle aree circostanti la città di Pepito Tey, precedentemente chiamata Soledad del Muerto centrale. Oggi in questo territorio si possono apprezzare più di 2000 specie di piante, che rappresentano 670 generi di 125 famiglie, per lo più arboree; circa il 70% degli esemplari sono esotici. Il giardino è anche un centro riconosciuto per la ricerca scientifica. La visita guidata comprende un solarium e una serra.

Un’altra delle meraviglie naturali che incantano ogni visitatore è la catena montuosa di Guamuhaya. Questo sito, precedentemente conosciuto come alture di Sancti Spíritus – Trinidad, è il gruppo montuoso più importante del centro di Cuba ed è caratterizzato da alte cime e profonde valli, da una vegetazione lussureggiante, da specie endemiche di flora e fauna, dai suoi salti d’acqua e dalle piantagioni di caffè che adornano questi luoghi.

Sulla strada per Trinidad puoi anche visitare l’Hacienda La Vega, dove assaggiare il formaggio creolo e fare un’escursione a cavallo per conoscere l’area. Alla fine di questo tour avrai l’opportunità di fare un bagno rinfrescante in una piccola spiaggia conosciuta come Caleta de Castro e di gustare un tipico pranzo cubano.

Fonte: iStock

Una giornata in spiaggia a Cienfuegos

Le spiagge sono un’altra attrazione della zona, a partire da Baia di Jagua, che circonda la città. A soli 18 km di distanza c’è la bellissima spiaggia di Rancho Luna, dalla sabbia fine e soffice, bagnata dal blu del Mar dei Caraibi. È uno dei luoghi migliori per lo snorkeling e le immersioni, grazie alla varietà di navi affondate e al gran numero di pesci e coralli che vi abitano. Anche altre spiagge della zona, come Guajimico, Playa Inglés e Yaguanabo, seducono per la loro bellezza. Si trovano tutte sulla strada per Trinidad. Più distante, a 52 km dalla città di Cienfuegos, c’è anche la zona conosciuta come “El Castillo de Jagua” (il castello di Jagua), una città di pescatori proprio di fronte alla strada. Lì potrete godere di sole e spiaggia al Rancho Club e Jagua campings.

Fonte: iStock

Cosa vedere e cosa fare in città

Cienfuegos, conosciuta anche come “La Perla del Sur” (la Perla del Sud) o “La Linda ciudad del mar” (la Bella Città del Mare), ha diverse attrattive che incantano i visitatori al loro arrivo, come il centro storico e la zona protetta di Punta Gorda. Le attrazioni da vedere sono molte, eccone qui quelle che ti consigliamo di non perdere:

Piazza José Martí e dintorni

In questa piazza si trovano le basi urbanistiche e architettoniche che caratterizzano Cienfuegos, dove il neoclassico e l’eclettismo si uniscono. Con le dimensioni più grandi del Paese, quasi 2 ettari – il doppio delle dimensioni standard stabilite dalle Leggi delle Indie, un esempio eccezionale tra le città del XIX secolo – in questa piazza si trovano la statua di José Marti, le due coppie di leoni, le fontane, il pergolato, l’Arco di Trionfo, oltre a diversi busti realizzati alla memoria di importanti personalità cubane. Nell’area circostante si trovano gli edifici più importanti dal punto di vista culturale, politico, religioso e amministrativo. Questa piazza e i suoi dintorni sono stati dichiarati Monumento Nazionale il 10 ottobre 1978.

Fonte: iStock

Arco di Trionfo

L’Arco di Trionfo, unico di questo tipo a Cuba, fu costruito con uno sforzo volontario dai lavoratori della città. L’idea nacque nel circolo rivoluzionario diretto da Rita Suarez del Villar, “la cubanita” (la piccola signora cubana), come parte dei festeggiamenti per la nuova Repubblica nata il 20 maggio 1902. Gli operai hanno iniziato questo lavoro il 1° maggio e solo due settimane dopo lo avevano già terminato. Durante l’inaugurazione c’erano tre bandiere in cima all’arco, quella cubana, quella di Cienfuegos e una rossa con tre numeri otto al centro che rappresentavano i lavoratori e le loro tre aspirazioni principali: 8 ore di lavoro, 8 ore di riposo e 8 ore per migliorare le conoscenze culturali.

Scuola di San Lorenzo e Santo Tomas

La scuola di commercio e artigianato dell’inizio del XIX secolo è un progetto nato dagli uomini più facoltosi di Cienfuegos. Rilevante per le sue dimensioni e per l’uso di elementi del neoclassico, questa scuola è stata testimone di diversi fatti storici, sociali e culturali importanti. Oggi è la sede della scuola superiore “5 de Septiembre”.

Teatro Tomas Terry

Uno dei tre teatri vernacolari di Cuba, esempio della scena cubana del XIX secolo. Inaugurato nel 1890, questo teatro di stampo italiano è stato testimone di numerosi spettacoli di artisti locali, nazionali e internazionali. Ha un grande valore artistico per i dipinti sul soffitto, sulle pareti interne e nei balconi; tutti realizzati da Camilo Salaya Toro, artista spagnolo che viveva in città in quel periodo. Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00. Gli spettacoli si svolgono secondo il cartellone.

Fonte: iStock

Palazzo Ferrer (Casa della Cultura di Cienfuegos)

Costruito dal mercante e proprietario terriero spagnolo Jose Ferrer Sirés su progetto di Pablo Donato Carbonell, un architetto di Cienfuegos. L’edificio fu terminato tra il 1917 e il 1918, pronto per essere utilizzato dalla famiglia Ferrer, che in precedenza viveva a Villa Teresa a Punta Gorda. Si dice che la famiglia vi abbia vissuto solo per un breve periodo, durante il quale ricevette Enrico Caruso come ospite durante le sue esibizioni nel Teatro Tomas Terry. Quando la famiglia Ferrer si trasferì all’Avana, Isidoro Cacicedo, uno degli uomini più ricchi della città, e la sua famiglia, vennero a vivere nel palazzo fino al 1970. Il primo piano fu utilizzato per aprire la farmacia “La Cosmopolita” all’inizio degli anni Quaranta e vi rimase fino a pochi anni dopo il trionfo della Rivoluzione cubana, quando fu nazionalizzata e trasformata in un magazzino di forniture mediche. Questo edificio ha assunto un valore culturale quando vi è stata installata la Casa della Cultura di Cienfuegos e oggi è un eccellente punto di osservazione da cui si possono scattare le più belle immagini di Piazza José Marti. Visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00.

Galleria d’arte Maroya

Antica casa della famiglia Díaz de Tuesta, è uno dei pochi edifici che conserva la struttura coloniale nelle pareti, nel soffitto e nelle finestre. Oggi è la sede commerciale ed espositiva del Fondo Cubano di Beni Culturali. Presenta una variegata offerta di artigianato, abiti fatti a mano, dipinti, mobili tradizionali e moderni, attività culturali legate alle esposizioni, sfilate di moda e così via.

Bar-Caffetteria El Palatino

Il Palatino è una delle costruzioni più antiche della città. Ha caratteristiche specifiche del XIX secolo con radici nell’architettura di Trinidad. Inoltre, è un luogo di punta della gastronomia di Cienfuegos dove potrai gustare un ottimo “mojito”.

Casa del Fondatore

La casa del fondatore della città, Don Luis D’Clouet, risale alla prima metà del XIX secolo ed è uno dei pochi esempi di architettura domestica in stile neoclassico. Durante le diverse fasi storiche, questa casa ha funzionato come istituzione commerciale, industria del caffè, centro turistico e gastronomico. Oggi è un negozio di souvenir e prodotti cubani.

Cattedrale “Nuestra Señora de la Purísima Concepción”

Situata quasi nello stesso luogo in cui fu celebrata la prima messa nel 1819 dal sacerdote Antonio Loreto Sanchez, la cattedrale è considerata uno degli edifici più antichi della città. La costruzione partì nel 1833 con una torre di 20 metri e dal 1845 iniziò a funzionare come chiesa. La seconda torre, di 36 metri, fu terminata nel maggio 1852. Lo stile architettonico è dorico sia nella facciata che all’interno.

Fortezza “Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua”

È uno dei simboli di questa provincia. La fortezza “Nuestra Señora de los Angeles de Jagua” fu costruita nel 1745. Il progetto fu realizzato da José Tantete che disegnò questo edificio in pietra, con una struttura cubica, due livelli e un ponte levatoio. Durante il XVIII secolo servì a proteggere la città dagli attacchi dei pirati, ma nel 1762 ebbe un ruolo importante nella storia cubana quando fu sede del governo militare spagnolo durante la breve occupazione inglese a Cuba. È stato dichiarato Monumento Nazionale il 10 ottobre 1978.

Fonte: iStock

Come arrivare a Cienfuegos, Cuba

Grazie alla sua posizione geografica, Cienfuegos presenta condizioni eccellenti per l’arrivo dei visitatori attraverso diversi mezzi: strade, aeroporti, porti e moli.

Arrivare in aereo:

L’Aeroporto Internazionale Jaime Gonzales dista soli 3 chilometri dal centro di Cienfuegos

Arrivare via mare:

Si può raggiungere Cienfuegos via mare attraverso la Marina Marlin Cienfuegos, situata nella zona di Punta Gorda, a soli 2 chilometri dal centro, con una capacità di 56 ormeggi. All’arrivo a Cienfuegos vengono offerti i servizi di visto e controllo, mentre una volta attraccata la barca, avrai a disposizione servizi adeguati: acqua, elettricità, pasti e bevande in vendita presso il negozio della marina. Inoltre, a Cienfuegos arrivano anche le crociere, il Cruisers Terminal Olympia Medina, situato a 1 chilometro dal centro storico, dispone di servizi di dogana, immigrazione e informazioni turistiche.

Arrivare in auto:

Cienfuegos dista 270 chilometri da L’Avana, 82 chilometri da Trinidad e 72 chilometri da Santa Clara. C’è un’intera rete di bus, coperta da Viazul e Transtur, che collega la destinazione con il resto del Paese. Il servizio inoltre è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Se desideri guidare, potrai noleggiare un’auto attraverso l’Azienda di Trasporto Turistico (Transtur) che dispone di 6 uffici di noleggio auto e 1 per le moto.