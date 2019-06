Viaggiare d’estate: 3 destinazioni da sogno

editato in: da

L’estate per te è sinonimo di viaggi, ma non quelli più gettonati, dove l’aspettativa coincide con la realtà. Tu hai bisogno di superarle, le aspettative. Cerchi un viaggio che ti cambi, capace di rimanere nel tuo cuore per sempre. Le tue vacanze ideali sono avventurose, inaspettate, capaci di rapirti dal mondo per qualche giorno. Esistono dei luoghi nel mondo che fanno al caso tuo: sono zone in grado di suscitare emozioni indescrivibili, proprio perché riescono ad accogliere i viaggiatori in un mondo diverso, selvaggio, quasi incantato.

Le bella notizia è che possono essere raggiunte comodamente anche dall’Italia. Sono tante le compagnie che avvicinano così i sogni alla realtà, offrendo una marea di soluzioni. Ecco tre incantevoli mete che puoi raggiungere dal nostro Paese.

Capo Verde, una vacanza all’insegna della lentezza

Il National Geographic l’ha definita una “must-see tourist destination”. Capo Verde è la meta da sogno perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della bellezza e del relax. È costituita da una serie di piccole isole, situate nella costa nord-occidentale dell’Africa, a circa 500 chilometri dal Senegal. Tutte le isole sono dei preziosi gioielli da esplorare. Lì, il mare è sempre calmo, caldo e pronto ad accogliere turisti da ogni luogo del mondo. E anche le temperature sono perfette per indossare il costume durante tutto l’anno.

Questa meta è l’ideale anche per chi ama gli sport d’acqua: i fondali colorati e ricchi di fauna marina possono sono esplorati da appassionati di sub e snorkeling. Inoltre, anche i surfisti possono trovare diversi sport dove darsi ad acrobazie e salti sull’acqua.

Ogni isola è un mondo a sé, tutto da scoprire. Si può scegliere una sola destinazione oppure organizzare il viaggio in modo da scoprire i dettagli di ognuna. La vacanza può essere condotta in pieno relax, senza guardare l’orologio e con il sorriso stampato in volto. Anche pochi giorni possono bastare per ricaricare le pile e godersi la propria vacanza dei sogni a Capo Verde.

Questa destinazione può essere raggiunta in poche ore grazie a dei voli in partenza da Roma e Milano della compagnia aerea Cabo Verde Airlines, che effettua tutto l’anno voli verso Sal, una delle isole dell’arcipelago.

Senegal e Brasile: due mete da sogno, ora più vicine

Il Senegal è una terra magica, ricca, complessa, capace di inserirsi nel cuore e non andare via mai più. È una terra in cui si capisce il valore di ogni cosa, ed è anche il luogo della cosiddetta teranga, che in lingua wolof significa ospitalità. Infatti, nonostante sia un luogo lontano, diverso da tutti, la sensazione è quella di sentirsi a casa dopo tanto tempo. Saranno i sorrisi delle persone e la bellezza della natura, che si mostra in tutta la sua libertà e ricchezza. In uno dei tanti safari è possibile guardare negli occhi una giraffa, un leone o tutti quegli animali che solitamente si vedono nei documentari.

Se invece desideri esplorare il lato opposto del mondo, allora basta puntare il dito e far muovere il mappamondo. E sperare che si fermi proprio lì, sul Brasile, una terra unica, fatta di colori sgargianti, luoghi incontaminati, balli a perdifiato. Sia Capo Verde che Senegal e Brasile sono destinazioni perfette per te che sei alla ricerca di un viaggio da sogno. Tra le tante compagnie aeree che possono portarti in Senegal o Brasile, Cabo Verde Airlines è quella che offre i migliori servizi. Da luglio proporrà anche voli per Brasile e Senegal in partenza dall’Italia (con breve scalo a Sal, a Capo Verde), con tariffe convenienti e orari di partenza comodi e a misura di famiglia.

Non ti resta che valutare la tua prossima meta di viaggio estiva, scegliendo con cura la destinazione, e iniziare a tracciare il tuo itinerario da sogno.

