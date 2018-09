Viaggiare con tuo figlio può cambiare la tua vita (e anche la sua)

editato in: da

Quella di non avere più la possibilità di viaggiare è una delle paure più comuni dei neo genitori. Invece partire insieme a nostro figlio è un’esperienza che può cambiare la vita di entrambi. Spesso ci dimentichiamo quanto sia importante abituarli fin da subito al viaggio. Solo con questo tipo di esperienza possiamo fargli guardare il mondo con occhi nuovi, mostrandogli fin da piccoli la ricchezza e le diversità del mondo.

Un viaggio padre-figlio (o madre-figlio) non è soltanto uno stacco dalla routine. Avete mai pensato che qualche giorno lontano da casa possa essere un’esperienza piena di sorprese e incredibilmente profonda per entrambi? Prendete spunto dal film “Se ti abbraccio non aver paura”, di Gabriele Salvatores, dove il padre parte per un viaggio on the road tra Stati Uniti e Sud America insieme al figlio.

Scopriremo un lato di noi stessi che neppure immaginiamo. Viaggiare con un bambino significa innanzitutto fargli cambiare prospettiva. Nella comfort zone della vita quotidiana e tra le mura di casa nostro figlio è abituato a fare più o meno le stesse cose tutti i giorni. Il viaggio lo metterà di fronte a un nuovo modo di vedere le cose, e dovremo essere noi a guidarlo e a rispondere alle sue domande.

In un’esperienza lontano da casa vediamo posti nuovi, dobbiamo organizzare il tempo in modo diverso e abbiamo a che fare con persone che non conosciamo. Tutti questi elementi contribuiranno a formare il suo carattere e a dargli una maggiore consapevolezza del mondo che lo circonda. Inoltre, durante il viaggio avremmo l’occasione di crescere insieme a lui, affrontando insieme le situazioni più disparate e dialogando in un modo diverso da quello a cui siamo abituati.

In questo percorso di crescita possiamo davvero riscoprire un nuovo ruolo di noi stessi, come persone e come genitori. Ci sentiremo più responsabilizzati nel dover gestire il rapporto fuori dalle mura domestiche, e allo stesso tempo vivremo un’avventura dalle emozioni uniche.