L’estate sul Monte Rosa, tra esperienze gourmet e attività per bambini

La meta perfetta per le vacanze estive di chi ama la montagna?

Sicuramente il Monte Rosa e le quattro suggestive valli adagiate ai suoi piedi. In territorio valdostano troviamo la Val d’Ayas, la Valle di Gressoney e la Valle di Champorcher, mentre in Piemonte la Valsesia.

Un’oasi di bellezza che regala esperienze suggestive grazie alle svariate attività che qui tutti possono sperimentare, grandi e piccini.

Gli amanti delle vacanze attive potranno cimentarsi con l’escursionismo, il trekking e gli sport. Le famiglie con bambini troveranno molte occasioni per divertirsi tutti insieme e chi desidera rilassarsi potrà farlo grazie a momenti wellness. Spazio anche alla gastronomia e alle golose esperienze gourmet.

Cominciamo da chi desidera dimenticare lo stress e le preoccupazioni della vita di tutti i giorni godendosi la montagna in maniera attiva e sportiva. Le valli del Monte Rosa regalano alte cime, cielo azzurro, verdi prati, aria pura e giornate soleggiate: la cornice ideale per ricaricarsi e dedicarsi alle attività sportive preferite.

Gli appassionati di sport e della vita all’aria aperta avranno soltanto l’imbarazzo della scelta: passeggiate, escursioni a piedi o a cavallo, climbing, parapendio, hiking, nordic walking, mountain bike, alpinismo ma anche tennis e golf.

I bambini sono i benvenuti nel comprensorio del Monte Rosa. Per loro, infatti, sono disponibili una serie di attività “a misura di bimbo”, esperienze uniche a contatto con la natura. Per fare qualche esempio, i vostri figli potranno imparare a riconoscere le impronte degli animali nel bosco, ad orientarsi con la bussola e a comprendere la differenza tra un abete rosso e un abete bianco.

Se fate parte di coloro che scelgono la montagna per rilassarsi in un’oasi di quiete lontano dalla frenesia cittadina, potrete ritrovare benessere ammirando la bellezza mozzafiato della natura, partecipando a sessioni yoga o approfittando dei centri wellness con SPA e vasca idromassaggio.

Esperienze gourmet, dicevamo. Il Monte Rosa è un vero paradiso per i buongustai, terra di prodotti a km 0 e tipici come, ad esempio, miele, formaggi, vino, olio di noci. La gastronomia del territorio racconta la storia e la tradizione delle vallate ombreggiate dal Monte Rosa. Sapori unici, ottenuti grazie alla qualità delle materie prime e alle antiche tecniche di produzione, da gustare in abbinamento con i pregiati vini DOC della Valle d’Aosta.

Infine, ma non ultimo, le vallate regalano infinite sorprese tra castelli, boschi incontaminati, vigneti, musei e la pittoresca storia del popolo Walser. L’estate sul Monte Rosa è magica e adatta a tutti i desideri.