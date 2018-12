Se vuoi regalarti una vacanza per tornare bambino, l’hotel giusto è questo

editato in: da

Se appartieni alla categoria di viaggiatori che – oltre alla destinazione – danno un’enorme importanza anche agli alloggi scelti, c’è un hotel che fa al caso tuo. Un hotel capace di tingere di magia la tua vacanza soprattutto se, in viaggio, vuoi tornare un po’ bambino.

A Dodgeville, nello stato americano del Wisconsin, il Don Q Inn è molto più che un hotel a tema. Le sue stanze sono un mix straordinario tra mobili insoliti e vere e proprie stranezze: ci sono letti costruiti nei cestelli delle mongolfiere, igloo, shuttle. C’è persino una camera doppia che si ispira alla Sherwood Forest di Robin Hood, con tronchi d’albero che spuntono dal pavimento e scene di boschi chiamati a dipingere la pareti. Un regno meraviglioso, per ospiti d’ogni età. Ma specialmente per gli adulti che non hanno perso la capacità di stupirsi e di emozionarsi, e per i quali sarà l’hotel – in questo caso – la vera vacanza (se invece si volesse organizzare un weekend d’amore, c’è la romanticissima suite Cupid’s Corner, con letto a forma di cuore, specchio sul soffitto e una vasca da bagno in marmo nero).

Ce n’è davvero per tutti i gusti, al Don Q Inn: la Casino Royal è un omaggio ai fan di James Bond e regala l’illusione d’essere a Las Vegas, coi suoi decori neri e rossi e un enorme specchio dietro al letto queen-size. The Float è perfetta per chi ha un animo avventuriero, col letto montato sulla riproduzione di una nave vichinga; The Northern Lights ospita un igloo, con tanto d’orso polare; The Cave permette di dormire nel cuore d’una giungla (finta, ovviamente).

Quanto costa dormire al Don Q Inn? Le stanze a tema partono dai 115 dollari a notte, ma per 59 si può scegliere una camera semplice. Chi sceglie questo hotel come base, può andare in esplorazione di uno Stato ricco di bellezze. Ad un paio d’ore d’auto da Dodgeville c’è la sua più celebre località, Milwaukee, famosa per ospitare il Milwaukee Public Museum, con ricostruzioni di villaggi di tutto il mondo, e l’Harley-Davidson Museum, dedicato alle motociclette più famose del mondo. E poi le birrerie, da visitare con tour dedicati.