Alla scoperta del Trave di Ancona e della sua spiaggia che incanta

Un rarissimo esempio di molo naturale, denominato Scoglio del Trave, è oggi la meta preferita di tutti gli amanti della natura selvaggia e incontaminata.

Siamo tra Ancora e Portonovo, è qui, nella Riviera del Conero che si trova la spiaggia che prende il nome dallo scoglio naturare il Trave, che affiora dall’acqua in tutta la sua bellezza e si estende per diverse centinaia di metri.

Immersa nella macchia mediterranea, la spiaggia, è raggiungibile da un sentiero che si trova al km 5,400 della strada provinciale del Conero.

Dopo aver percorso la lunga e ripida stradina di canneti, appare la meraviglia: una parete rocciosa che sorge dal mare e riflette i suoi colori nelle sfumature di azzurro dell’acqua.

Il Trave di Ancona si sviluppa perpendicolarmente alla linea di costa e si inoltra nel mare per oltre 1000 metri. La denominazione di scoglio in realtà inganna: si tratta di una vera e propria parete rocciosa, e non di una scogliera, che in passato emergeva, quasi totalmente dall’acqua.

La parte di roccia più friabile però, è stata con il tempo erosa dall’acqua del mare, quello che resta ha dato vita ad un molo naturale di indubbia bellezza.

La parte visibile, è quella che incanta turisti e persone del luogo: le onde infatti, si infrangono verso la roccia creando giochi di colore con l’azzurro del mare e la spuma bianca. La zona sommersa dall’acqua invece, invisibile agli occhi, è in realtà un pericolo per le imbarcazione che rischiano di urtare contro la parete rocciosa sommersa nel mondo marino.

Secondo la leggenda, il Trave di Ancona, si estendeva fino all’altra sponda dell’Adriatico: questo suo allungamento era interpretato come simbolo della fratellanza tra le persone del territorio. Oggi, nella parte iniziale del molo, è visibile la postazione da pesca Casotto Fattorini, una palafitta che è riuscita a resistere negli anni, all’attacco prepotente del mare.