Il tramonto che infiamma la valle dei templi è un sogno

Fonte: iStock Mongolfiere nella pianura di Bagan, Myanmar

La Valle dei templi di Bagan, in Birmania, è davvero uno spettacolo straordinario da ammirare. Con oltre 2.000 antichi templi buddisti sparsi per il paesaggio, è uno dei siti archeologici più significativi dell’Asia e una delle attrazioni turistiche più richieste.

Costruiti tra l’XI e il XIII secolo, i templi si ergono alti nelle aride pianure da centinaia di anni, creando uno straordinario panorama visivo che si è conservato nel tempo. Essendo uno dei principali centri religiosi della Birmania, offre ai visitatori una visione del patrimonio culturale del Paese e serve da promemoria delle sue forti radici buddiste.

Vale sicuramente la pena soffermarsi sui celebri tramonti della città, uno spettacolo davvero unico da vedere. Stando in cima a queste grandiose strutture, potrete assistere ad un incantevole quadro in cui i templi fanno da sfondo alle profonde sfumature rosse e arancioni del cielo.

Oltre alla splendida architettura degli edifici, Bagan ospita anche molti importanti siti archeologici che offrono uno sguardo sul passato della Birmania, nota anche per i suoi paesaggi mozzafiato e per la vista sul fiume Irrawaddy, che si può ammirare al meglio da una delle tante escursioni in mongolfiera offerti nella zona.

Definirlo con una sola parola non rende giustizia alla sua straordinaria bellezza: se state pianificando un viaggio in questa magica località, non perdete l’occasione di ammirare uno spettacolo architettonico così affascinante. Vi troverete di fronte a panorami spettacolari di antichi templi disseminati in un paesaggio senza tempo, respirando un’atmosfera quasi incantata. Che siate alla ricerca di una vacanza rilassante o di un’avventura, Bagan vi regalerà esperienze che vi rimarranno impresse per sempre.

I Templi di Bagan: lo splendore del Myanmar

Fonte: iStock

Tiziano Terzani ha parlato di Bagan come uno di quei luoghi che “ti rende fiero di appartenere alla razza umana”. I suoi templi, infatti, sono una testimonianza dell’abilità e della dedizione degli antichi architetti birmani, che hanno lavorato instancabilmente per creare questo splendido complesso di monumenti, venerati dalle popolazioni per secoli.

Vi consigliamo di cominciare il vostro itinerario visitando Ananda Pahto, un antico tempio rimasto intatto nel tempo e, senza dubbio, uno dei suoi gioielli architettonici più suggestivi. L’imponente edificio si distingue dal resto della valle con la sua cima ricoperta di lamine dorate e all’interno, in uno straordinario spettacolo di simmetria, due Buddha riposano uno accanto all’altro seduti insieme come sentinelle gemelle

Proseguendo il vostro viaggio, non perdetevi lo spettacolare Tempio Dhammayangyi, uno dei meglio conservati del Myanmar, che svetta sulle strutture vicine e domina l’ambiente circostante. Le sue imponenti proporzioni possono essere viste da qualsiasi angolazione dello skyline della città e le sue nicchie scintillanti sono uno spettacolo straordinario da ammirare.

In cima alla vasta valle di Bagan si trova una grandiosa opera architettonica: il Dhammayangyi Pahto. Questo antico monumento testimonia non solo le sue immense dimensioni e gli intricati dettagli, ma anche l’impressionante patrimonio culturale del territorio.

In netto contrasto, invece, con il possente Dhammayangyi Pahto, il piccolo Thatbyinnyu Pahto è il tempio più piccolo di Bagan. Il suo elemento distintivo? Una guglia dorata mozzafiato che brilla nell’ambiente antico. Avvolta da uno stucco bianco, questa struttura in mattoni si distingue dalla tipica tonalità marrone della maggior parte degli edifici sacri, formando un paesaggio visivo sorprendente.

Nelle maestose pianure, si trova anche il Tempio di Shwesandaw, un antico monumento rinomato per il suo design pionieristico a cinque terrazze, che lo rende un punto di riferimento tra i numerosi templi di Bagan. Questa caratteristica unica simboleggia un’innovazione nella costruzione dei templi che ancora oggi affascina i turisti di tutto il mondo. Fino a qualche tempo fa era anche possibile salire su una scala a chiocciola per assistere ai suoi magnifici tramonti mozzafiato e ai suoi paesaggi incantevoli. Purtroppo, per motivi di sicurezza, l’accesso è stato vietato. Tuttavia, la sua bellezza rimane intatta e ipnotica.

Infine, merita di essere visitato Il Tempio Shwezigon, una meraviglia architettonica dell’antichità. Ricorda l’iconico Shwedagon di Yangon, la sua facciata dorata brilla sotto il sole di Bagan e cattura l’attenzione dei visitatori anche da lontano. Posizionato vicino a Nyaung-U, è una tappa obbligata per tutti i visitatori di questa incredibile città.

Esplorare Bagan: le esperienze da non perdere

Fonte: iStock

Bagan è la destinazione perfetta per i viaggiatori in cerca di un’esperienza unica e memorabile. Dall’esplorazione dei numerosi templi ai tramonti mozzafiato, dalle vaste pianure ai villaggi tradizionali, questa antica città offre numerose attrazioni da esplorare.

Se avete voglia di visitare questo luogo incantato da un’altra prospettiva, non c’è modo migliore che fare un giro in mongolfiera al tramonto, un’esperienza unica che conserverete nei vostri ricordi per sempre e che vi lascerà senza fiato. Se siete particolarmente coraggiosi potrete, inoltre, imbarcatevi per una crociera fluviale lungo il fiume Irrawaddy; sulle sue rive potrete scorgere templi, monasteri e villaggi: un ottimo modo per farsi un’idea della vita quotidiana birmana. Porterete con voi ricordi che dureranno molto più a lungo di qualsiasi fotografia.

Per i viaggiatori più dinamici, Bagan ospita anche alcuni dei migliori percorsi di trekking e mountain bike del Myanmar. Avrete la possibilità di esplorare il terreno del Monte Popa e ammirare i panorami mozzafiato delle pianure sottostanti. Gli appassionati di mountain bike possono scegliere tra diversi percorsi che attraversano l’area, dalle piste facili a quelle più impegnative.

Vi consigliamo infine di visitare i mercati della città, pieni di attività e di cibo delizioso. Passeggiando tra le bancarelle scoprirete la varietà di souvenir e oggetti di artigianato locale. Potrete anche assaggiare la deliziosa cucina birmana e quella internazionale, apprezzata da locali e turisti. Godetevi a pieno l’ospitalità della gente del posto: Il Myanmar, infatti, è famoso per la sua ospitalità e il suo calore. Gli abitanti del luogo sono sempre desiderosi di mostrare ai visitatori i luoghi e le attrazioni fuori dai sentieri battuti. Non stupitevi, quindi, se verrete invitati a casa loro per un tè o un pasto improvvisato!

Bagan è sicuramente una destinazione da non perdere. I suoi templi mozzafiato, le viste panoramiche e la cordialità della gente del posto sono tutti elementi che contribuiscono a creare un’esperienza straordinaria da non lasciarsi sfuggire. Una città che si è davvero guadagnata il titolo di uno dei più grandi tesori archeologici del mondo, offrendo una visione impareggiabile della storia e della cultura birmana. Assicuratevi, inoltre, di pianificare in anticipo il vostro viaggio e di darvi il tempo necessario per assaporare tutto quello che questa terra affascinante ha da offrire: non ve ne pentirete!