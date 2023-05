La fiaba prende vita: dentro la torre dei fratelli Grimm

Fonte: iStock/maylat Rapunzelturm

Quante volte dopo la visione di film e serie televisive abbiamo sentito l’impellente bisogno di raggiungere quei luoghi che hanno fatto da sfondo alle storie che ci hanno appassionati? Tante, troppe. Città, quartieri, piazze e monumenti, infatti, si sono trasformati in vere e proprie attrazioni turistiche, le stesse che ci permettono di diventare i protagonisti delle nostre pellicole preferite.

Il cineturismo, infatti, non è solo una semplice tendenza, ma un vero e proprio invito a mettersi in viaggio per scoprire tutte le bellezze del mondo che sono state trasformate in set cinematografici scelti da registi e sceneggiatori. Certo è che mai avremmo pensato che anche i luoghi che hanno fatto da sfondo alle favole della buonanotte fossero reali. E invece lo sono.

Posti che non solo per forme, lineamenti e colori, evocano tutti gli scenari incantati che hanno popolato la nostra infanzia, ma anche luoghi esistenti che hanno ispirato le favole più iconiche di sempre. Ed è proprio in uno di questi che vogliamo portarvi oggi, dentro la torre dei fratelli Grimm dove ha preso vita la fiaba di Rapunzel.

Dentro la torre di Rapunzel

Castelli, tavole rotonde, boschi fatati e laghi incantati: questi sono solo alcuni degli scenari che abbiamo sognato e immaginato mentre ascoltavamo a guardavamo le nostre favole preferite. Crescendo, e viaggiando, abbiamo scoperto che molti di questi luoghi sono reali ed è proprio a questi che gli scrittori si sono ispirati.

Il viaggio che vogliamo fare oggi ci conduce in una destinazione fatata, che non solo ci farà tornare bambini, ma ci permetterà di diventare i protagonisti di una delle favole più iconiche di sempre.

Ci troviamo a Trendelburg, la cittadina tedesca situata nel Land dell’Assia. Popolato da poco più di 5.000 abitanti, questo paesino è sicuramente fuori dai radar più turistici, eppure si tratta di una destinazione che ha molto da offrire. Il centro urbano, caratterizzato da pittoresche case a graticcio, è perfetto per chi vuole allontanarsi dal caos e dal disordine cittadino. Tutto intorno, poi, il paesaggio naturale invita i viaggiatori a intraprendere passeggiate e trekking all’insegna della bellezza.

Ma c’è un altro motivo per raggiungere Trendelburg, e a che fare direttamente con la magia. La cittadina tedesca, infatti, è una delle tappe imprescindibili dell’itinerario delle fiabe in Germania. Il motivo? Proprio qui si erge la torre di Rapunzel, l’edificio che divenne la prigione della protagonista della favola dei fratelli Grimm.

Vivere una fiaba

La torre di Rapunzel, il cui nome ufficiale è Rapunzelturm, domina maestosa il paesino di Trendelburg, impossibile non notarla. L’edificio svetta verso il cielo per 40 metri di altitudine mentre le pareti spesse e larghe ricordano la sua funzione di fortezza.

La struttura ospita al piano sotterraneo le antiche prigioni, mentre salendo è possibile arrivare alla terrazza panoramica. Una parte dell’edificio, invece, è stata ristrutturata e trasformata in un hotel incantato che permette ai viaggiatori di vivere un’esperienza fiabesca e indimenticabile.

Una volta dentro la torre, vi basterà percorrere 130 gradini per arrivare sulla cima, proprio quella dove la dolce Rapunzel scioglieva i suoi lunghissimi e scintillanti capelli biondi. Nonostante la tentazione, sconsigliamo a tutti di calarsi a terra utilizzando i capelli come fune. Piuttosto godetevi il panorama: la vista da qui è davvero straordinaria.