Terme di Les Escaldes, oasi di pace a pochi passi da Andorra La Vella

A pochi passi da Andorra La Vella, capitale del Principato di Andorra, si estendono delle terme che sono delle vere e proprie oasi di pace. Si trovano nella cittadina di Escaldes-Engordany e contano ben 35 fonti termali ricche di zolfo e di sali minerali che sgorgano dalle viscere della Terra a 70°C.

Da molti viene considerata la Spa più bella che esista. Il suo nome è La Caldea e ancora oggi è il più grande centro termo-ludico del Sud dell’Europa.

Un edificio dall’architettura unica. Basti pensare che, seppur situato nell’ambiente urbano di Escaldes-Engordany, è circondato dalle spettacolari montagne di Andorra. Ma non solo. La Caldea sembra una vera e propria cattedrale di cristallo la cui torre, a forma di piramide, misura ben 80 metri.

Un’idea dell’architetto francese Jean-Michel Ruols, lo stesso che ha progettato il Parc Astérix in Francia che ha dotato la Spa di un’immagine unica e armoniosa con riferimenti minerali e cristallini.

Ma ancor più sorprendente è l’immensa laguna interna che ospita vasche a forma di coppa di Champagne, ciascuna con un getto diverso. All’esterno, le piscine al pompelmo e le jacuzzi panoramiche con vista mozzafiato sui Pirenei sono una vera chicca. E infine, i bagni indo-romani, immersi in una scenografia quasi hollywoodiana e i bagni aztechi con una corrente per rinforzare i muscoli. Non da meno è l’underwater massage che viene eseguito in una doccia di acqua termale, dove l’acqua aiuta a rilassare i muscoli mentre manipolazioni e movimenti dell’operatore permettono di rilasciare completamente la tensione accumulata.

Le acque di queste terme, che come detto in precedenza affiorano a 70° C, sono speciali per le loro proprietà. Esse, infatti, sono ricche di solfuri e minerali, nonché di plancton termale salino e oleoso. Il loro uso naturale ha effetti anti-allergici, curativi e decongestionanti sul corpo.

Ma non solo, anche nei dintorni è possibile fare diverse ed interessanti esperienze. Per esempio, nel villaggio di Escaldes-Engordany, si può visitate il Museo dei Profumi o quello delle Bambole Russe, oppure la Chiesa di Sant Pere Martir, nota per la sua egregia conservazione e per il suo ampio interno in stile gotico Senza dimenticare che si è vicinissima a La Vella che incanta i visitatori con il suo Barri Antic con la splendida Casa de la Vall, costruita alla fine del Cinquecento come abitazione privata e, successivamente, “convertita” a sede del Parlamento Nazionale.