Alle Svalbard si dorme su un ghiacciaio con vista sugli orsi polari

Vuoi vivere un’esperienza in campeggio davvero unica? C’è un posto in cui, oltre a dormire sotto un cielo di stelle, si avvistano persino… gli orsi polari!

Per farlo bisogna andare in Norvegia, direzione isole di Svalbard. Qui, “Night on a Glacier” di Off the Map consente di trascorrere una notte all’interno dell’esclusivo e spettacolare Nordenskiold Lodge, ai piedi dell’Hornsund, il cosiddetto “ghiacciaio blu”, un fiordo lungo 30 chilometri che si trova sull’isola di Spitsbergen e che sfocia nel Mare di Groenlandia. Si dorme immersi in una quiete che al mondo è difficile trovare, con la possibilità di avvistare gli orsi polari nel loro habitat naturale.

«È un’opportunità unica per gli amanti dell’avventura. L’arcipelago di Svalbard è uno dei luoghi al mondo migliori per osservire la fauna selvatica e il momento giusto in cui farlo è tra maggio e settembre, quando la neve si scioglie. Noi diamo la possibilità di vivere questa straordinaria esperienza circondati dal lusso e dal comfort di un lodge a cinque stelle» ha spiegato Jonny Cooper, fondatore di Off Travel Map ed esperto di viaggi. Senza contare che, alla notte sul ghiacciaio, s’accompagna una corsa su slitte trainate dai cani e una crociera a bordo di una Zodiac, lungo la costa su cui il lodge s’affaccia. Così, oltre agli orsi polari, si possono avvistare anche trichechi e balene.

E se avvistare alcuni tra gli animali più rari al mondo non fosse abbastanza, c’è anche la possibilità di arrampicarsi sul ghiacciaio (durante un’escursione guidata), di fare kayaking. E di scattarsi foto in uno scenario mozzafiato. Senza contare l’opportunità di gustare le deliziose specialità locali, di rilassarsi nella sauna.

Quando organizzare un soggiorno qui, tra le Svalbard? Tra maggio e settembre 2019: soggiorni e itinerari sono personalizzati, e si prenotano sul sito. La destinazione esatta è Longyearbyen, nel cuore dell’isola di Isfjord. Un posto che, al mondo, non ha eguali. Per immergersi nella natura più spettacolare, per vivere un’esperienza che – nel cuore – rimarrà per sempre.