Il Veneto offre spiagge di ogni tipo, adatte a si reca al mare in famiglia, con bimbi e ragazzi. Dalle spiagge attrezzate a quelle libere, ce n'è per tutti i gusti.

iStock Il Veneto si conferma una delle destinazioni più apprezzate dalle famiglie

Il Veneto offre una varietà di spiagge perfette per le famiglie in cerca di relax, sicurezza e divertimento, grazie anche ai suoi oltre cento cinquanta chilometri di costa affacciata sul Mare Adriatico. Da Rosolina Mare a Bibione, passando luoghi assolutamente da citare come Jesolo e Caorle, il litorale del Veneto riesce a mettere insieme servizi di alta qualità, natura e un’attenzione costante alle esigenze di chi viaggia in famiglia e anche con bambini molto piccoli. Le spiagge per famiglie in Veneto sono ovunque: quali sono le migliori?

Jesolo: un luogo che ha fatto la storia dell’accoglienza per famiglie

Lido di Jesolo – che molti, soprattutto in Veneto, chiamano semplicemente Jesolo – è una delle mete balneari più frequentate d’Italia e, da decenni, investe in accoglienza di qualità, adatta a ogni tipo di viaggiatore. Sono molte, infatti, le strutture specializzate per famiglie, molte delle quali hanno pezzi di spiaggia dedicati e pronti ad accogliere proprio chi viaggia in compagnia di bimbi di ogni età. La spiaggia di Jesolo, lunga circa quindici chilometri, si distingue è particolarmente adatta alle famiglie perché presenta ingressi in acqua molto sicuri e i fondali si abbassano in maniera molto lenta.

Il Consorzio Jesolo Turismo identifica, ogni anno, gli stabilimenti che propongono ombrelloni distanziati, giochi per bambini, animazione quotidiana, nursery attrezzate, docce e spazi ombreggiati dove poter girare con passeggini o carrozzine.

Oltre alle sue spiagge, Jesolo offre anche una passeggiata pedonale e ciclabile parallela al mare, perfetta per muoversi con carrozzine e biciclette, senza tenere l’eventuale traffico delle automobili.

iStock

Bibione: tra benessere e qualità certificata

Bibione è un altro dei nomi da citare quando si parla di vacanza al mare in Veneto, fatta su misura per famiglie. Questo luogo, infatti, è stato più volte premiato con la Bandiera Verde dai pediatri italiani, riconoscimento guadagnato da quelle località che si sono rese perfette per chi viaggia in compagnia di bambini. Esso, infatti, certifica la presenza di fondali bassi, sabbia pulita, aree gioco e personale qualificato per lavorare con i più piccoli.

Tutto il litorale sabbioso di Bibione è organizzato in maniera esemplare: gli stabilimenti offrono servizi per bambini, baby sitting, spazi relax per genitori e persino aree smoke-free, come l’intera zona sotto gli ombrelloni. Bibione Spiaggia, il principale operatore balneare del luogo, è particolarmente attento all’ospitalità per le famiglie con neonati.

Una peculiarità del luogo è la presenza delle terme, a pochi passi dal mare. Il centro Bibione Thermae, con aree dedicate ai più piccoli, unisce il relax del benessere all’intrattenimento.

Chi preferisce la spiaggia libera per la propria vacanza in Veneto può dirigersi verso Bibione Pineta, dove l’ombra e la totale vicinanza al mare sono garantite, così come la tranquillità dell’area. Ci sono spiagge libere adatte alle famiglie anche nella zona del faro.

iStockj

Caorle: storia e spiaggia in armonia

Caorle, affacciata sulla Laguna Veneta, riesce a combinare l’atmosfera suggestiva di un borgo pieno di storia e scorci speciali da fotografare con la vivacità di una località balneare che guarda al presente e anche al futuro. Il centro, con le sue calli colorate e il Duomo romanico, è perfetto per passeggiate da fare in famiglia, magari per far conoscere ai viaggiatori più piccoli le bellezze del Veneto. Oltre a questo, le spiagge di Carole – sia Levante che Ponente, offrono tutto quello che una famiglia possa chiedere per vivere delle giornate al mare perfette per tutti.

Quasi tutti i lidi di Caorle propongono animazione, giochi, noleggio attrezzature e ampie zone d’ombra. Le strutture sono accessibili, con docce, fasciatoi, nursery e punti ristoro dedicati. Chi vuole scegliere la spiaggia libera non rimarrà di certo deluso da Caorle: la città ne possiede varie porzioni, tutte ben tenute, in particolare lungo il tratto tra la spiaggia di Levante e il lungomare Petronia.

Rosolina Mare: tra natura e semplicità

Situata all’interno del Parco Regionale del Delta del Po, Rosolina Mare, in provincia di Rovigo, rappresenta la scelta ideale per le famiglie che desiderano una vacanza in un luogo che offre molto ma che, nel contempo, resta tranquillo. Oltre a questo, la vicinanza della natura della Laguna è un qualcosa di speciale e imperdibile, anche per i più piccoli. La spiaggia di Rosolina Mare è lunga, sabbiosa e circondata da pinete, con un’atmosfera rilassata e mai affollata.

I principali stabilimenti dispongono di giochi per bambini, animazione e servizi di base. Sono presenti anche ampi tratti di spiaggia libera, particolarmente apprezzati per la loro pulizia e l’ambiente tranquillo.

Oltre alla balneazione, Rosolina Mare offre numerose opportunità per escursioni in bicicletta o in barca all’interno del Delta del Po, ideale per educare i più piccoli al rispetto dell’ambiente. La zona è perfetta per picnic all’ombra e attività all’aria aperta.

iStock

Sottomarina di Chioggia: cultura e balneazione

A breve distanza da Chioggia, conosciuta anche come la “Piccola Venezia”, si trova Sottomarina, una delle spiagge più estese del Veneto. La costa è ampia e sabbiosa, divisa tra stabilimenti moderni e spiagge libere, con numerosi servizi pensati per famiglie.

Gli stabilimenti balneari offrono animazione, aree giochi, punti ristoro e servizi igienici completi. L’accessibilità è garantita anche per disabili e bambini piccoli. I lidi sono spesso a gestione familiare e risultano, in determinati periodo, più convenienti rispetto a quelli delle località più turistiche.

Chioggia, inoltre, con il suo centro storico, i canali e i mercati del pesce, è perfetta per una gita culturale in famiglia. La zona a sud verso Isola Verde ospita spiagge libere più selvagge, ma comunque curate, ideali per chi desidera maggiore autonomia.

Eraclea Mare: la quiete della pineta

Tra Jesolo e Caorle si trova Eraclea Mare, una località perfettamente conosciuta dai Veneti ma meno da altri viaggiatori. Eraclea è un po’ il regno per famiglie lungo la costa del Veneto, soprattutto quelle in cerca di tranquillità. La spiaggia di Eraclea è conosciuta perché incorniciata da una pineta storica che offre ombra naturale e frescura, perfetta durante le giornate più calde.

La spiaggia, prevalentemente libera ma con alcuni stabilimenti ben organizzati, è sabbiosa, pulita e presenta i consueti fondali bassi tipici di questa parte di litorale adriatico.

Numerosi i sentieri nella pineta, ideali per passeggiate con i bambini o pic-nic in mezzo al verde. Eraclea Mare è la meta ideale per chi desidera coniugare il mare con un soggiorno rigenerante nella natura.