iStock Panorama della spiaggia di Serapo a Gaeta

Il Lazio, con la costa variegata che abbraccia lidi sabbiosi, calette protette e borghi marittimi affascinanti, si rivela una meta perfetta per chi cerca una vacanza in famiglia: infatti, le spiagge offrono acque pulite e fondali sicuri per i bambini, nonché una ricca proposta di servizi pensati per rendere il soggiorno piacevole per grandi e piccoli.

Tra castelli affacciati sul mare, riserve naturali, lidi attrezzati e scorci da cartolina, ogni tappa sa unire svago e tranquillità.

Spiaggia di Serapo a Gaeta, tra onde, natura e cultura

Nell’estremo sud del Lazio, Gaeta custodisce un piccolo tesoro balneare, la spiaggia di Serapo. Lunga, ampia, ben organizzata, è ideale per chi viaggia con bambini al seguito. La sabbia fine e chiara si perde in un mare limpido, dove i fondali restano bassi per decine di metri, e permettono anche ai più piccoli di sguazzare sotto l’occhio vigile dei genitori.

Oltre a garantire comfort e sicurezza, Serapo vanta onde che attirano anche gli amanti del surf, ma la sua vera particolarità sta nella posizione strategica: a pochi passi spicca il Parco del Monte Orlando, un angolo verde sospeso sul mare, perfetto per escursioni e picnic.

Il centro storico di Gaeta completa l’offerta con un’atmosfera vivace e la possibilità di passeggiate serali tra vicoli, botteghe e locali tipici.

Montalto Marina, tranquillità a misura di bambino

A Montalto Marina si respira un’atmosfera vacanziera, fatta di ritmi lenti, sorrisi rilassati e la tipica semplicità delle località balneari dove tutto sembra girare intorno al benessere delle famiglie: nella parte settentrionale del litorale laziale, ha ricevuto la Bandiera Verde proprio per l’attenzione riservata ai più piccoli.

Le spiagge, ampie e ben attrezzate, permettono ai bambini di giocare in sicurezza, costruire castelli di sabbia o correre lungo il bagnasciuga. Non mancano aree gioco, servizi pensati per le famiglie e una qualità dell’acqua che incoraggia il bagno in tutta tranquillità. Il lungomare, punteggiato di gelaterie e ristorantini, invita a rilassarsi la sera tra il profumo di salsedine e luci soffuse.

Santa Severa, un tuffo nella storia tra sabbia e castelli

iStock

Non è raro, arrivando a Santa Severa, di sentirsi trasportati in un luogo senza tempo. La spiaggia, tra le più amate dalle famiglie, si distingue per un colpo d’occhio che lascia senza fiato: una distesa sabbiosa dorata incorniciata dalla presenza imponente del medievale Castello di Santa Severa, che sorge a due passi dal mare e che, oggi trasformato in polo museale, accoglie con mostre, eventi e visite guidate.

Le acque calme e pulite, unite a fondali bassi ideali per i bambini, fanno sì che genitori e figli possano godersi ore di gioco e relax in totale sicurezza.

San Felice Circeo, natura, grotte e acque cristalline

San Felice Circeo è la meta per le famiglie che non vogliono rinunciare all’avventura. Le spiagge, insignite della Bandiera Verde, sono incastonate tra tratti di costa rocciosa, fondali trasparenti e scenari da sogno. Oltre al mare, è possibile organizzare escursioni in barca verso suggestive grotte marine, così da rendere la giornata al mare un’esperienza entusiasmante per grandi e piccoli.

Il paese conserva intatta una dimensione raccolta e familiare, dove le giornate scorrono tra bagni di sole, attività in spiaggia e gite alla scoperta della macchia mediterranea che avvolge il promontorio.

Cala Nave, Ventotene, l’isola dei bambini

Per chi sogna un’isola lontana dalla frenesia e vicina al cuore, Ventotene custodisce una sorpresa incantevole, la piccola baia sabbiosa di Cala Nave, la prima che si incontra sbarcando: il mare, calmo e trasparente, invita al bagno fin dai primi metri, con un fondale che digrada lentamente e che rende la cala sicura per i piccoli.

La sabbia scura, testimone dell’origine vulcanica dell’isola, regala un tocco esotico a una spiaggia che resta comunque ben attrezzata. Ombrelloni, lettini, canoe, ma anche bar e ristoranti a pochi passi consentono di vivere la giornata in pieno relax.