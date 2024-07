Sole, sabbia e mare: le migliori spiagge di Ostuni per una vacanza in famiglia

Con le sue spiagge comode di mare cristallino, il centro storico bianco da cartolina e cibo squisito per tutti i gusti, Ostuni è una destinazione perfetta per una vacanza coi bambini

Ostuni, la “Città Bianca” che domina la costa pugliese in provincia di Brindisi, non è solo un gioiello di architettura mediterranea, ma anche una destinazione perfetta per una vacanza al mare con tutta la famiglia. Lungo i 17 km di costa sotto il comune di Ostuni si alternano grandi spiagge di sabbia, piccole calette o scogli più wild, sempre bagnati da un mare pulito, limpido e dai colori mozzafiato. Ogni spiaggia ha un suo carattere e conoscerle è importante per scegliere quella più adatta alle esigenze di ognuno.

Ecco le spiagge migliori per chi viaggia con i bambini.

Baia dei Camerini

La baia dei Camerini, chiamata anche spiaggia grande dei Camerini, è una grande spiaggia di sabbia particolarmente adatta alle famiglie con bambini per l’acqua poco profonda per diversi metri. La spiaggia è libera, con una piccola parte attrezzata con sdraio e ombrelloni, e diversi bar e ristoranti sulla costa. È certamente una delle spiagge più frequentate in estate. L’origine del nome? La baia all’inizio degli anni 50 era non costruita e selvaggia, a eccezione di alcuni camerini, che non esistono più da anni, ma che hanno lasciato il nome al villaggio e alla spiaggia.

Le spiagge di Rosamarina

Nella località di Rosamarina si trovano 5 spiagge o, meglio, una unica lunga spiaggia che prende 5 differenti nomi. Da sud verso nord i nomi delle spiagge sono: il Pontile, il Capanno, la Lambertiana, la Rodos e la spiaggia di Cala (quella un po’ più difficile da raggiungere). L’acqua è turchese e la sabbia fine, con una generosa vegetazione mediterranea che fa da cornice; il fondale digradante e riparato dal vento rende questa spiaggia ideale per il bagno e i giochi in acqua dei più piccoli. La volete sapere una curiosità? La gente del posto dice che a ciascuna spiaggia corrisponde una categoria di persone che la frequenta. Quindi, secondo questa teoria i trentenni vanno al mare al Capanno; la Rodos è frequentata dagli under 20; la Lambertiana è la spiaggia preferita da famiglie con bambini; al Pontile arrivano i vacanzieri esterni al villaggio.

Costa Merlata

Costa Merlata è un tratto costa di Ostuni che prende il nome dalla conformazione della costa che ricorda la forma dei merli di un castello medievale, sdraiato verso il mare. Dalla spiaggia di Gorgognolo fino a alla spiaggia di Torre Pozzelle si susseguono infatti una serie di calette strette e lunghe, collegate da un sentiero sterrato che costeggia il mare, da percorrere sia a piedi che in bici (ideale anche per i bambini, facendo attenzione alle macchine che passano di tanto in tanto). Le spiagge ai due estremi sono quelle relativamente grandi; mentre le calette centrali sono strette e lunghe. L’ acqua bassa che scende graduale e facilmente accessibile rende queste calette ideali per i bambini. Le spiagge non sono servite, per cui è bene attrezzarsi di tutto l’occorrente per la giornata di mare e sole.

Spiaggia di Pilone

Pilone è una spiaggia che alterna tratti attrezzati (ma non particolarmente invasivi e fastidiosi) e altri di spiaggia libera, per cui accontenta un po’ tutti. La sabbia dorata, il mare cristallino con fondale basso e la vegetazione mediterranea garantiscono una piacevole vita da spiaggia anche per le famiglie con bambini piccoli. Gli stabilimenti balneari, con bar e ristoranti, offrono i servizi essenziali e il massimo comfort, con docce e servizi igienici, ombrelloni e sdraio.

Oltre alle spiagge

Oltre al mare e alle splendide spiagge, Ostuni e la sua zona offrono diverse attività per arricchire la vacanza, piacevoli anche in famiglia. Da non perdere la visita al centro storico di Ostuni, magari al calar della sera quando le temperature si abbassano, per una passeggiata tra le viuzze bianche, per ammirare l’architettura barocca e la vista panoramica dalla terrazza della Cattedrale. Ostuni e la sua costa sono un’ottima base di partenza per scoprire la Valle d’Itria ed esplorare i borghi caratteristici e famosissimi come Alberobello, Locorotondo e Martina Franca, immersi nella campagna pugliese tra gli ulivi e i tradizionali trulli. Anche qui sono da evitare le ore più calde della giornata e, se si viaggia con bambini, conviene informarsi su tour ad hoc, anche in Ape Car! Piacevoli anche per i bambini sono le escursioni in barca, per conoscere le calette nascoste lungo la costa e godere del mare cristallino da una prospettiva diversa.

Ostuni a tavola

Non sono solo stereotipi: la cucina nella zona di Ostuni è genuina e saporitissima e non può che prendere per la gola grandi e piccini. Senza timidezza, è d’obbligo assaggiare le prelibatezze della gastronomia pugliese, come l’olio extravergine d’oliva, il capocollo di Martina Franca, i taralli e i pasticciotti. Le orecchiette sono un piatto che conquista anche i bambini, così come i vari prodotti da forno, salati e dolci. Le trattorie locali offrono menù completi, mentre i produttori propongono diversi tour e momenti di degustazione dei prodotti tipici (olio e vino ad esempio) abbinati ai piatti della tradizione. Affidatevi a realtà locali e non troppo “internazionalizzate” per un’esperienza più autentica.

Informazioni utili

Quando andare a Ostuni

Il periodo migliore per visitare Ostuni e le sue spiagge va da maggio a settembre. I mesi di luglio e agosto sono i più affollati, mentre giugno e settembre offrono un clima piacevole e temperature più sopportabili, specialmente se si viaggia con bambini.

Come arrivare e come spostarsi

Ostuni è raggiungibile in auto, treno o autobus; ma il viaggio è lungo praticamente da tutta Italia. L’aeroporto più vicino è quello di Brindisi, a circa 40 km di distanza. Per girare la zona, il consiglio è quello di noleggiare un’automobile per potersi spostare liberamente.