Slovenia, a Lubiana c’è un tour in bicicletta con i baffi

Lubiana, capitale della Slovenia, è una città straordinaria. Una città a misura d’uomo, da esplorare seguendo il ritmo d’un turismo lento.

Ecco dunque che, un tour in bicicletta per le sue vie, è il modo giusto per viverla. Ma non un tour qualsiasi: un tour… coi baffi! Eletto dal magazine di easyJet, easyJet Traveller, “il miglior tour alternativo d’Europa su due ruote“, il The Moustache Tour è condotto da tre simpaticissimi ragazzi baffuti. E ha un fascino straordinariamente vintage.

Il tour guidato conduce alla scoperta dei più bei luoghi di Lubiana, e di tutti i posti che vale la pena visitare secondo l’architetto Jože Plečnik, lo scrittore Ivan Cankar e il pittore Rihard Jakopič. Tra le tappe, oltre ai monumenti simbolo della città, la visionaria stanza di Plečnik, il bar preferito di Cankar e la National Gallery in cui sono esposte le opere di Jakopič. E poi, ovviamente, le pause golose. Per assaggiare una fetta di potica, una sorta di pastafrolla alla nocciola, insieme ad una tazza di té o di caffè. Infine, una non meglio specificata “sorpresa” da parte dei tre uomini coi baffi all’interno dell’International Centre of Graphic Arts.

Ma è, il The Moustache Tour, soprattutto un modo per vivere il cuore autentico di Lubiana. Con le sue stradine acciottolate, i pittoreschi ponti, e le tante sculture a forma di drago che puntellano la città (chiamata, non a caso, la Città dei Draghi). Ovviamente, non è necessario avere i baffi per parteciparvi (anche se, vedere un gruppo di turisti tutti baffuti, è straordinario): basta prenotare sul sito, tenendo conto che il tour si tiene ogni venerdì alle 15.00 dall’1 aprile al 30 settembre, che dura tre ore e mezza e costa 45 euro a persona.

Il costo include il noleggio della bicicletta e brevi visite al Križanke (il più amato ambiente per i concerti all’aperto di Lubiana), al Brivnica (suggestivo barbiere), alla casa di Plečnik, alla National Gallery, alla stanza di Cankar a Rožnik, all’International Centre of Graphics Arts, una fetta di potica, una tazza di té o di caffè e una sorpresa… coi baffi!