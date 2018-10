Con questa stanza di hotel mobile, potete dormire nei posti più incredibili

editato in: da

Viaggiare vuol dire soprattutto andare alla ricerca di qualcosa di differente rispetto alla propria quotidianità. Scoprire nuovi luoghi e parlare con le persone del posto, ricche di una cultura spesso molto distante dalla propria. La ricerca costante del nuovo e dell’intrigante non riguarda però unicamente i luoghi visitati. Questo concetto può infatti serenamente espandersi alla location scelta per soggiornare.

Se l’albergo, il B&B o l’appartamento scelto rientra pienamente nel novero delle esperienze di viaggio, non risultando unicamente un letto dove riposarsi, Sleeperoo è ciò che fa per voi. Per quanto possa sembrare bizzarro, si tratta di una camera in grado di ‘seguire’ il viaggiatore in ogni dove, o quasi. Una camera d’albergo mobile che farà la gioia di molti, nata in Germania e pronta a diffondersi in giro per il mondo.

I creatori sono Karen Lohnert e Dennis Brosseit, che ad Amburgo hanno fondato la Sleeperoo, per poi prendere parte a The Lions’ Den, uno show televisivo che ha consentito loro di ricevere l’investimento necessario per produrre queste camere d’albergo mobili.

Nello specifico si tratta di cubi che offrono un’ampia visione dell’ambiente circostante, che potrebbe essere un favoloso luogo naturalistico, così come un sito d’interesse culturale. Un modo per rendere il proprio pernottamento speciale, vivendo certi luoghi in sezioni del giorno, o per meglio dire della notte, che solitamente prevedono la chiusura al pubblico.

Il sito dell’azienda propone una lista di luoghi, consentendo al pubblico interessato di prenotare una notte da sogno, da passare ben svegli, perché dormire in certi luoghi sarebbe un crimine. Per rendere chiara l’idea, ecco alcune location indicate. È possibile pernottare in un molo storico nel bel mezzo del Mar Baltico, così come all’interno di un castello medievale o, per chi adora la natura, sentire il profumo dei frutteti di notte. Sarà a disposizione una mappa interattiva, completa di luoghi e date disponibili per la prenotazione.

Ciò che conta però non è soltanto la location, ma anche il comfort degli ospiti. Proprio per questo Sleeperoo mette a disposizione dei viaggiatori un comodo materasso, in grado di ospitare due adulti. A ciò si aggiungono cuscini di pelle di pecora, tappeti morbidi e luci LED. Lo sguardo sarà però inevitabilmente rapito dalle finestre panoramiche poste tutt’intorno, che garantiscono una piena visibilità del luogo selezionato e del cielo (o soffitto) al di sopra delle proprie teste.