Gli show più belli a cui puoi assistere durante una crociera

Raramente si ha la percezione di quanto straordinaria possa essere la navigazione in crociera. Non solo per i posti in cui la nave attracca, ma anche per quello che – a bordo – si può vedere.

Le migliori compagnie crocieristiche fanno ormai da tempo a gara a chi offre lo show più bello. Show capaci di fare invidia a quelli di un teatro, di Milano come di New York. Ad esempio, chi sale a bordo della MSC Bellissima di MSC Crociere può assistere agli spettacoli mozzafiato del Cirque du Soleil: la famosissima compagnia circense canadese – che con MSC collabora ormai da cinque anni – ha ideato due nuovi show per allietare i passeggeri durante la navigazione.

Syma – Sail beyond Imagination condurrà lo spettatore in un viaggio epico, al fianco d’un giovane marinaio. Durante la sua avventurosa spedizione, il ragazzo affronterà la furia della natura e scoprirà un’isola segreta popolata da creature misteriose; Varélia – Love in Full Color regalerà invece un tocco futuristico ad una fiaba medievale, attraverso un corteggiamento non convenzionale tra una principessa dalla pelle viola e un cavaliere cieco. I due show andranno in scena all’interno del Carousel Lounge, che ospita sino a 400 persone e che ha un palco che ruota a 360°.

Quanto costa assistere agli spettacoli del Cirque du Soleil at Sea? 35 euro con un menù da tre portate, da gustare prima dello show, oppure 15 euro se si preferisce la combinazione cocktail + spettacolo.

A bordo di Costa Crociere, gli show prendono invece ispirazione da Broadway. Ogni sera, uno spettacolo emozionante per grandi e bambini, con esibizioni curate nel minimo dettaglio e tutto un tributo di luci e di colori. Maghi, cantanti, acrobati, ballerini e artisti internazionali si susseguono sul palco, dando vita ad uno show godibile da spettatori di ogni nazionalità.

Ci sono poi, a bordo di Costa Crociere, gli show a tema culinario. Con Bravo Chef, è possibile assistere ad uno spettacolo ai fornelli, messo in scena da uno chef professionista da cui è possibile carpire i segreti. Durante l’esibizione, si partecipa ad un quiz il cui vincitore ha diritto a buoni omaggio da utilizzare nei ristoranti di bordo.

Spettacolare è l’intrattenimento a bordo delle navi Royal Caribbean. Nei loro teatri vanno in scena show da fare invidia ai migliori teatri del mondo: musical, esibizioni di danza classica, show circensi. C’è La sottile linea, uno spettacolo di prodezze ad alta quota che tiene gli spettatori col fiato sospeso e che – all’interno e sopra l’AquaTheater – vede andare in scena funamboli, spettacoli con fruste, tuffatori da trampolini alti, ballerini di strada e aviatori in 3D.

Ice Games si ispira invece del Monopoli, ed è uno spettacolo di pattinaggio sul ghiaccio che inscena una vera e propria sfida; mentre Blue Planet omaggia la Terra Madre focalizzandosi su tematiche ambientali, in uno spettacolare viaggio attraverso le vette montuose e le profondità del mare, tra musiche maestose, voci altisonanti, balletti e acrobazie aeree.

E poi balletti di danza classica, spettacoli di magia, musical come Grease. Perché non è solo ciò che si vede una volta scesi dalla nave, la crociera. È anche ciò che a bordo si vive, a rendere l’esperienza indimenticabile.