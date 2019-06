Se hai sempre sognato di fare il giro del mondo in 80 giorni, Airbnb ti accontenta

editato in: da

Ispirandosi al romanzo di Jules Verne, “Il giro del mondo in 80 giorni”, Airbnb ha lanciato un singolare pacchetto, che renderà felici i viaggiatori più avventurosi.

Il costo del viaggio è di 5mila dollari e comprende trasporto, alloggio, pasti, visite e attività guidate, con partenza da Londra e ritorno nella stessa città. La proposta fa parte di una nuova piattaforma chiamata Airbnb Adventures, dedicata a pacchetti avventurosi. Chi acquisterà il pacchetto dovrà partire da Londra il primo settembre 2019 alla scoperta di 16 diversi paesi, fra cui Romania, Egitto, Etiopia, Kenya, Nepal, Thailandia, Cina, Australia, Giappone, Cile, Islanda, tanto per citarne alcuni.

Il ritorno è previsto per il 19 novembre e gli esploratori alla Jules Verne, per spostarsi, utilizzeranno di tutto: dall’aereo alla nave, dall’elicottero all’auto. Fra le attività incluse nel pacchetto si annoverano crociere sul Nilo, gite nel territorio australiano, trekking in Amazzonia. Il giro del mondo sarà disponibile per la prenotazione a partire dal 20 giugno 2019. L’eventuale volo per raggiungere Londra non è incluso, idem per quanto riguarda il ritorno, entrambi sono infatti a carico dei partecipanti.

Ma perché ad Airbnb è venuta una simile idea? Merito della nuova filosofia che contraddistingue Airbnb Adventures, portale tutto dedicato a viaggi fuori dalle solite rotte, avventurosi, ma a prezzi accessibili. Solitamente si tratta di viaggi di gruppo con durata variabile da 2 a 10 giorni, con alloggi, pasti e attività incluse nei pacchetti. Fra le proposte più curiose l’esplorazione dei luoghi più silenziosi al mondo, il campo di addestramento per guerrieri in Kenya, i campeggi musicali in California, l’esplorazione dei deserti dorati in Oman, e molto altro ancora.

A organizzare ogni avventura sono esperti del luogo altamente preparati, che rispondono alle esigenze di viaggiatori sia esperti che principianti, andando incontro a interessi, gusti, budget molto diversi. E questo vale anche per il giro del mondo in 80 giorni, un’esperienza senz’altro indimenticabile e unica, a prezzo super-conveniente, che gli appassionati di Jules Verne, e non solo, dovrebbero davvero cogliere al volo. Calarsi nei panni del londinese Phileas Fogg, o del suo cameriere Passepartout, protagonisti del romanzo, non è certo una cosa che capita tutti i giorni!