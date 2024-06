Ricette tipiche della Moldavia: quali devi assaggiare

Fonte: iStock Tradizionali Placinte moldave

La cucina moldava saprà sorprenderti per la sua ricchezza di sapori e la sua semplicità. Un insieme che è dovuto in parte alla freschezza degli ingredienti, in quanto la Moldavia è un Paese agricolo con grande disponibilità di terre fertili, e in parte alle ricette tradizionali che sono state tramandate di generazione in generazione e che vengono utilizzate ancora oggi nelle cucine di ogni famiglia. I piatti tradizionali sono anche il frutto delle tante influenze diverse derivanti dalla particolare posizione geografica del Paese, tra Europa e Asia.

Tra le ricette tipiche della Moldavia si trovano minestre e secondo piatti a base soprattutto di carne, ma anche torte salate e ottimi dolci. Per vegetariani e vegani potrebbe essere complicato trovare piatti tradizionali adatti ma non impossibile. Diversi ristoranti ormai, infatti, propongono nei propri menù versioni veg per i propri clienti, data la facilità con cui possono essere modificate i piatti tradizionali.

Cosa mangiare in Moldavia: le ricette tradizionali

I luoghi migliori per assaggiare la cucina moldava sono le pensioni rurali, dove potrai gustare pasti cucinati in casa con ingredienti provenienti dall’orto o dalla vicina fattoria. Ci sono anche molti ristoranti nella capitale Chisinau o in altre città che servono piatti tradizionali. Indipendentemente da dove mangerai in Moldavia, assicurati di provare la Zeamă, una zuppa salata fatta con brodo di pollo fatto in casa e pasta, la Mămăliga, una polenta locale fatta di farina di mais tagliata a pezzi con un filo e solitamente servita con formaggio moldavo (Brânză), la Plăcinte, preparata con una pasta sottile farcita con una varietà di ripieni salati come il cavolo, il formaggio moldavo, patate o nella varietà dolce, ripiene di mele o ciliegie.

Infine, nessuna visita in Moldavia è completa senza aver provato il Sarmale, foglie di crauti (cavolo fermentato) ripiene di riso speziato e carne. Per un’esperienza gastronimca completa, non dimenticare di accompagnare il pasto con un bicchiere di vino moldavo e di concludere con il Baba Neagra, un dolce spugnoso dalla preparazione particolare, tramandata di generazione in generazione all’interno delle famiglie.

Zeama

È una zuppa, considerata il piatto principe della cucina moldava, a base di brodo di pollo o carne, arricchita con verdure ed erbe aromatiche. In genere viene servita con della pasta fresca ma la si trova anche accompagnata dalla mămăligă, una polenta a base di farina di mais. Sembra che questa ricetta si prepari da secoli come piatto particolarmente nutriente tra la popolazione rurale. La sua preparazione inoltre è piuttosto semplice: la carne lavata e tagliata a pezzi viene messa a bollire in acqua, insieme alle verdure e alle erbe aromatiche. Al brodo filtrato viene aggiunta la pasta o la polenta di mais e viene riportato il tutto ad ebollizione. Infine, la minestra viene cucinata a fuoco lento fino alla completa cottura di tutti gli ingredienti. Alla versione a base di pollo, di carne di manzo o di agnello si affianca la variante vegetariana, con verdure e legumi. Nei ristoranti viene servita accompagnata da panna acida e prezzemolo tritato. Si tratta della ricetta che meglio rappresenta la cultura culinaria moldava, preparata in occasioni di festa e convivialità.

Fonte: iStock

Ciorba

Si tratta di un’altra ricetta tipica sia della Moldavia che degli altri Paesi dell’Europa orientale, come la Romania. Nella versione locale, viene preparata con diversi tipi di carne, maiale, manzo, agnello, o con verdure (crauti e barbabietole). Anche la Ciorba è un piatto dalle origini contadine, fatto di ingredienti facilmente reperibili. Rispetto alla versione rumena ha un sapore più acidulo perchè prevede l’aggiunta del bors, un condimento fermentato a base di crusca di grano o segale, succo di limone o aceto. Nella versione vegetariana, prevede l’utilizzo di fagioli bianchi o rossi al posto della carne.

Sarmale

Sono involtini di carne macinata, riso, cipolle e spezie varie, avvolti dalle foglie di cavolo verza e cotti in una salsa a base di pomodoro. Anche qui, non manca la panna acida.

Plăcinte

Un altro grande simbolo della tradizione culinaria locale. Si tratta di una torta salata ripiena di diversi ingredienti: formaggio, cavolo cappuccio, patate o carne. È un piatto estremamente versatile che si presta ad essere servito in diversi momenti del pasto, dall’antipasto al secondo, risulta perfetto anche per un veloce spuntino. La caratteristica principale di questa ricetta è la pasta sfoglia croccante che custodisce il ripieno. Anche in questo caso, siamo di fronte ad una ricetta arrivata fino a noi dalla tradizione contadina. Per preparare i Plăcinte la pasta sfoglia va stesa in una sfoglia molto sottile, ripiegata ai bordi per formare un saccottino che possa contenere il ripieno scelto, posizionato al centro. Oltre a formaggio, cavolo, patate e carne, si trovano alcune deliziose versioni dolci con mele o ciliegie snocciolate, cannella e zucchero. Conclude il tutto una spennelatura di uovo prima di lasciarli dorare al forno.

Mămăligă cu brânză și smântâna

Una ricetta semplice a base di di polenta, formaggio fresco e panna acida, servito generalmente con uova fritte e pancetta.

I dolci tipici della tradizione moldava.

Papanași

I Papanasi sono frittelle di formaggio dolce servite con panna acida. Confettura di frutta e sciroppo dolce completano questa squisita ricetta.

Cozonac

Il Cozonac è un dolce lievitato, molto simile al nostro panettone, che si mangia nel periodo natalizio e in quello pasquale. Come per il prodotto italiano, il suo ripieno può variare e presentare versioni con frutta secca, canditi o cioccolato. come ripieno di frutta secca, canditi o cioccolato. Per trovare le origini di questa ricetta bisogna tornare molto indietro nel tempo, addirittura all’epoca degli antichi dolci romani, evolutisi nel corso dei secoli con ingredienti tipici dei diversi territori. Una volta preparato l’impasto e fatto lievitare, questo viene diviso in filoni e farcito con il ripieno scelto. Una volta completata questa operazione, viene arrotolato su sé stesso o intrecciato. L’esterno viene spennellato con l’uovo sbattuto prima che il composto venga infornato per la cottura.

Fonte: iStock

Oltre a questi piatti tipici, la cucina moldava offre una vasta gamma di altre ricette deliziose e interessanti. Se hai l’occasione di visitare la Moldavia, non perdere l’occasione di assaggiare la sua ricca cucina!