Ecco perché il Galles è la destinazione perfetta per un boom di like su Instagram

Da quando i social media sono entrati nelle nostre vite, è inimmaginabile recarsi in un posto e non condividerlo con chi – sui nostri profili – ci segue.

Ma c’è di più: Instagram, soprattutto, è diventata una vera e propria risorsa per chi è in cerca di ispirazione per i suoi prossimi viaggi. Lo ha dimostrato anche uno studio, condotto nel 2017 dall’Università della Georgia: più like ha una foto, più è probabile che un utente scelga di visitare quel luogo.

E c’è un Paese, nel mondo, che è perfetto per fare post su Instagram ad altissimo tasso di apprezzamento e condivisioni. Perché? Perché le sue location sembrano uscite da una favola. È il Galles.

Prendiamo ad esempio Rhossili Bay Beach. Prima Area di Eccezionale Bellezza Naturale del Regno Unito, può essere raggiunta dall’omonimo villaggio: è un luogo perfetto, per chi ama camminare. E per chi vuole rilassare la mente. Oltre che, ovviamente, suscitare l’invidia sui social.

Ma, a fare del Galles la regina di Instagram, sono anche le esperienze che offre. Nella foresta di Cilgerran, nella cittadina di Cardigan, c’è un glamping dal fascino unico: qui si soggiorna in loft, tende, in una fattoria oppure dentro cupole affacciate sulla baia, e illuminate da un cielo di stelle. Le foto che si scattano raccontano la pace e il silenzio di questo luogo straordinario. Oppure il coastseering, attività outdoor che consiste nel percorrere quella zona del litorale in cui il mare e la roccia si incontrano. Dove farlo? Il posto migliore è il Pembrokeshire: spesso, durante le uscite, vengono girati video della guide. E sono davvero esilaranti da postare. Dove soggiornare qui? Al Warpool Court Hotel, laddove soggiornerebbe ogni vero influencer.

Se poi voleste fare davvero il boom, su Instagram, allora non perdetevi un‘escursione in barca a Caldey Island. Quest’isoletta – che ospita solamente un faro, una fabbrica di cioccolato, diverse chiesette e meno di 50 residenti – la si raggiunge a bordo di barchette lente e colorate, perfette per scattare una fotografia dal tempo sospeso. Non può poi mancare uno scatto con in mano un buon bicchiere di gin gallese. Dove andare? Alla In The Welsh Wind Distillery, perfetta per una Instagram Story da centinaia di visualizzazioni.

Perché in fondo è quello, il segreto di un profilo Instagram di successo: uno straordinario mix di paesaggi incantanti, e di esperienze che suscitino ammirazione. E desiderio d’imitazione.

