Oberhofen è il villaggio più bello della Svizzera

Sembra uscito da un libro di fiabe il villaggio di Oberhofen am Thunersee, in Svizzera.

Affacciato sul lago di Thun, nel Canton Berna, è stato definito “il più bel villaggio della Svizzera 2018“.

Abitato fin dal Medioevo, è uno dei luoghi più storici del Paese.

L’architettura di Oberhofen è rimasta pressoché intatta, con le case a graticcio, le torri, il castello – che oggi ospita il Museo storico – e i vicoli acciottolati nel centro storico.

Il castello è l’edificio più iconico del villaggio. Affacciato sul lago, ha un grande giardino inglese con diverse specie di piante rare. Nei pressi del castello c’è il bellissimo edificio storico del Wichterheer che oggi ospita il Museo delle ore e della musica meccanica.

Oltre a essere un villaggio incredibilmente pittoresco, ad aggiungergli ancor più fascino contribuiscono il lago su cui si affacciano le belle case – e in particolare una torretta che spunta magicamente dalle acque – e le montagne che lo circondano, creando così un quadro perfetto.

La zona del lago di Thun è famosa per il clima particolarmente mite che garantisce ai 2mila abitanti e ai turisti che lo visitano di trascorrere il tempo libero all’aperto anche d’inverno. Ai turisti piace passeggiare lungo la Seestrasse che corre intorno al lago. Il clima è talmente ideale che le colline intorno al lago sono fitte di vigneti che producono un ottimo vino.

L’ottimo clima ha anche contribuito a sviluppare il turismo, in particolare quello termale, facendo sorgere, fin dal 1800, numerosi hotel con spa. Ma a pochi chilometri, sulle Alpi bernesi, ci sono alcune delle più celebri piste da sci della Svizzera, come quelle di Wengen, giusto per citare una località nota.

Oberhofen è stato eletto villaggio svizzero più bello dell’anno dai periodici elvetici Schweizer Illustrierte, L’Illustré e il Caffè, sbaragliando altri 50 contendenti.