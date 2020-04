Nordland Railway, il treno che attraversa il Circolo Polare Artico

editato in: da

Viaggiare in treno tra i fantastici paesaggi della Norvegia è un’esperienza indimenticabile. La Nordland Railway è la tratta ferroviaria più lunga dell’intero Paese, ed è anche una delle più suggestive: oltre a collegare due bellissime cittadine, lungo il suo percorso attraversa panorami da togliere il fiato.

Gli amanti della natura impervia e incontaminata non potranno che apprezzare uno splendido viaggio alla scoperta delle località più affascinanti della Norvegia. Con i suoi 730 km, la Nordland Railway parte da Trondheim, piccola cittadina che si affaccia sull’omonimo fiordo e che, con le sue casette colorate, offre uno spettacolo davvero pittoresco. La tratta ferroviaria si conclude a Bodø, un’altra affascinante città norvegese conosciuta principalmente perché è uno dei porti di partenza per raggiungere le isole Lofoten e perché, a pochissima distanza, ospita il gorgo più potente al mondo.

Ma torniamo alla Nordland Railway: il suo fascino non consiste solamente nelle due bellissime località che collega, ma soprattutto nei meravigliosi paesaggi che attraversa. Essendo questo un treno che compie un viaggio molto lungo, i panorami che potrete ammirare durante il percorso sono i più variegati. Dalle splendide foreste verdi del Trøndelag, una delle regioni più rigogliose e selvagge della Norvegia, alla catena montuosa del Saltfjellet, che si trova a poca distanza dal bellissimo ghiacciaio Svartisen. E naturalmente rimarrete a bocca aperta davanti alle fantastiche viste da cartolina dei famosi fiordi norvegesi.

All’incirca ai due terzi del vostro viaggio verso Bodø, arriverete a Mo i Rana, una cittadina semplice e molto vivace, che presenta una particolare caratteristica. È infatti la porta d’accesso verso i paesaggi glaciali del nord della Norvegia: alla sua altezza, il treno attraversa il Circolo Polare Artico. Nell’ultimo tratto della Nordland Railway, scoprirete gli affascinanti ghiacciai e le altissime vette delle regioni polari, e ancor più sorprendente è il panorama che vi si affaccerà davanti agli occhi la sera. Tra fine settembre e fine marzo potrete infatti ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale; in estate invece godrete della magia del sole di mezzanotte.

La Norvegia si conferma così ancora una volta la regina dei viaggi in treno. Ricordiamo, ad esempio, la celebre Flåmsbana, una linea ferroviaria di appena 20 km che ha una pendenza talmente elevata da essere una delle più ripide d’Europa. Sono tantissimi i turisti che si recano nel piccolo villaggio di Flåm proprio per percorrere questa breve tratta ricca di fascino e di emozioni. Con la Nordland Railway, invece, potrete vivere una lunga esperienza che rientra appieno tra i trend più moderni: negli ultimi anni, infatti, si sta riscoprendo il piacere di viaggiare lentamente in treno, potendo così godere della bellezza di paesaggi fatati.