Cosa fare a Natale e Capodanno a Istanbul

Natale a Istanbul è un Natale molto diverso, da come siamo abituati ad intenderlo: il 24 e il 25 dicembre, qui, sono due giorni normali.

Tuttavia, la globalizzazione e la sempre maggior presenza di turisti hanno fatto sì che anche per le strade della capitale turca comparissero abeti addobbati, Babbi Natale giganti, luminarie e decorazioni. Li si trova ancora oggi, in vendita nei negozi e nelle principali strade della città tanto che, se si passeggia lungo Nişantaşı o lungo Bağdat Caddesi, si potrebbe pensare d’essere a New York. Qui, le vetrine sono addobbate a festa e dagli altoparlanti risuonano musiche natalizie, mentre per comprare presepi & co. la zona giusta è quella di Eminönü.

Senza contare che, sebbene la Turchia sia un Paese laico con un’enorme prevalenza di musulmani, le chiese cristiane qui sono diverse: a Saint Esprit si tiene persino la messa di mezzanotte, e numerosi ristoranti organizzano cene della vigilia e pranzi di Natale.

Tuttavia, è il Capodanno a Istanbul che regala un’esperienza davvero straordinaria. Le vie del centro, nell’ultimo giorno dell’anno, sono tutto in tripudio di giovani, di feste e d’allegria. Dove andare? In Piazza Taksim, se si ama la folla, nel quartiere di Nisantasi se si preferisce una cena elegante ed esclusiva, lungo Abdi İpekçi Caddesi per ammirare gli spettacolari fuochi d’artificio. O, ancora meglio, sul ponte sul Bosforo: è da qui, che si ha la visuale migliore su di un cielo che s’illumina di colori, sullo sfondo di edifici antichi, di chiese e di moschee (ma anche da Fatih, vicino alla Torre di Galata, li si vede bene).

In alternativa, per un’esperienza ad alto tasso di romanticismo, si può organizzare una crociera sul Bosforo: navi addobbate a festa offrono cenoni, festeggiamenti musicali e – allo scoccare della mezzanotte – una vista privilegiata sullo spettacolo pirotecnico.

Ma non è col Capodanno, che il periodo di festa ad Istanbul si esaurisce. Il 6 gennaio o il 7 gennaio (nel 2019 cadrà il 7) si celebra il Natale Ortodosso, con le chiese di questa religione addobbate a festa, la melagrana benaugurante e riti tradizionali come i tuffi alla ricerca della croce gettata nell’estuario preistorico del Corno d’Oro.