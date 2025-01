Museo del Carnevale di Viareggio: un viaggio nella storia e nella creatività

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: Archivio Fond. Carnevale La visita al Museo del Carnevale di Viareggio è un viaggio nella storia di un evento tra i più belli al mondo

La visita al Museo del Carnevale di Viareggio è un vero e proprio viaggio nella storia e nella tradizione di uno degli eventi più iconici, creativi, irriverenti d’Italia. Attraverso immagini, opere e installazioni, il visitatore ripercorre l’evoluzione artistica e culturale del Carnevale, dal 1873 fino ad oggi. Inaugurata nel 2001, la Cittadella del Carnevale, che ospita il museo, è oggi simbolo della creatività e dell’ingegno viareggino e lascia a bocca aperta, grandi e piccini.

Dove si trova il Museo del Carnevale di Viareggio

Il museo si trova all’interno della Cittadella del Carnevale, in Via Santa Maria Goretti a Viareggio, in Toscana. Ci si può arrivare in auto prendendo l’autostrada A12 Versilia, uscita Viareggio-Camaiore. Dall’ uscita Camaiore, continuare per Cittadella Ospedale e seguire le indicazioni per raggiungere l’ingresso principale della Cittadella. Il parcheggio è gratuito. In alternativa, a Viareggio fermano tutti i treni della linea Torino, Genova, Pisa, Livorno e quelli provenienti da Roma e Firenze. Dalla città, la Cittadella può essere raggiunta in pochi minuti con bus di linea (linea 21) o in taxi.

Fonte: Archivio Fond. Carnevale

Cosa vedere al Museo del Carnevale di Viareggio

La Cittadella è uno spazio pensato per celebrare e custodire la tradizione carnevalesca. Qui trovano posto gli hangar, dei veri e propri cantieri in cui vengono costruiti i carri allegorici; la sede della Fondazione Carnevale; e, naturalmente, il Museo, che racconta non solo la storia del Carnevale ma anche il lavoro e l’ingegno degli artisti che, anno dopo anno, danno vita a queste opere spettacolari.

La visita al museo è davvero un viaggio alla scoperta dell’arte senza tempo del Carnevale e della sua tradizione. Al primo piano l’allestimento propone un percorso, una sorta di linea del tempo, che ripercorre l’evoluzione del Carnevale di Viareggio dalle sue origini fino ai giorni nostri, tra testimonianze documentali e suggestive ricostruzioni tridimensionali. Non solo passato però, perché qui viene svelato anche il Carnevale di oggi, con le fasi di preparazione che durano tutto l’anno, dall’organizzazione dei Corsi Mascherati, alla preparazione dei bozzetti, fino alla demolizione delle costruzioni allegoriche per lasciar spazio alle nuove invenzioni. Qui si trovano anche uno stand didattico che svela i segreti della carta a calco, modellini di carri che hanno conquistato il primo premio in diverse edizioni e mostre temporanee che si rinnovano periodicamente.

Il cuore dell’esposizione permanente è dedicato a Burlamacco e Ondina, i simboli del Carnevale di Viareggio. Qui trovano posto alcune testimonianze originali del lavoro creativo di Uberto Bonetti, loro ideatore, affiancate da costumi della collezione dell’Atelier di Anna e Giorgio White, ispirati alle maschere della Commedia dell’Arte.

Il secondo spazio visitabile si trova nell’Espace Gilbert, situato all’interno dell’hangar numero 16 della Cittadella del Carnevale. Qui sono conservati elementi dei carri allegorici delle ultime edizioni, insieme a una figura imponente e fissa alta 13 metri, la Ballerina di Galli, Lebigre e Roger, creata nel 2004.

Lo spazio per le proiezioni permette una esperienza immersiva nel clima del Carnevale di Viareggio; mentre con visione futuristica, nel 2024 è stata inaugurata la Sala espositiva Oblò, dedicata alla Collezione d’Arte Contemporanea CarnevalArt, di proprietà della Fondazione Carnevale di Viareggio. Questo spazio rappresenta un ponte tra tradizione e innovazione, e ospita opere di pittura e scultura legate al mondo del Carnevale. La sala è sede di nuove proposte educative ed è visitabile durante le visite guidate.

Il Museo del Carnevale propone un ricco calendario di attività tutto l’anno, sia per le scuole che per i visitatori. Programma ricchissimo per il mese di febbraio, in attesa delle grandi sfilate, con iniziative a cura di Asso Hart dedicate a grandi e piccoli. Sabato 1, venerdì 7, sabato 15, venerdì 21 e mercoledì 26 febbraio, alle ore 15.30, si tiene il Laboratorio della Cartapesta, un’attività creativa aperta a partire dai 5 anni al costo di 5 euro, con prenotazione obbligatoria. Le domeniche 9 e 23, invece, è la volta del Laboratorio creativo maschere. A Carnevale ogni mostro vale!, condotto da Elena Bacigalupi, pensato per bambini dai 6 anni in su, sempre al costo di 5 euro e con prenotazione obbligatoria.

Giovedì 6, alle ore 16, è in programma una suggestiva Lettura Teatrale Kamishibai, per bambini dai 6 anni, al costo di 5 euro. Per chi desidera scoprire i segreti del Carnevale, domenica 2 è prevista una visita guidata gratuita, alle ore 16, tra il Museo del Carnevale, l’Hangar 16/Espace Gilbert e la Sala Oblò, con accesso incluso nel costo del biglietto del Museo. Infine, per celebrare i 100 anni della cartapesta, sabato 8, domenica 16, sabato 22 e giovedì 27 febbraio, alle ore 10.30, si tiene la visita guidata dal titolo La Cartapesta compie 100 anni!, negli stessi spazi. L’ingresso ha un costo di 10 euro per adulti e ragazzi dagli 11 anni, 5 euro per bambini dai 6 ai 10 anni e per persone con disabilità, gratuito fino ai 5 anni. Per tutte le attività, i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

Gli orari di apertura del museo variano a seconda della stagione. Da settembre a maggio è aperto dal mercoledì alla domenica (rimane chiuso il lunedì e martedì) nel pomeriggio dalle 15 alle 19, con aperture mattutine aggiuntive il sabato, dalle 9 alle 13. Nei mesi estivi da giugno a agosto, il museo accoglie i visitatori dal mercoledì alla domenica al mattino dalle 9 alle 13 e anche il sabato pomeriggio dalle 15 alle 19. Durante i giorni dei Corsi Mascherati di Carnevale, le visite sono limitate al mattino, dalle 9 alle 13. Il Museo del Carnevale, l’Hangar 16 / Espace Gilbert e i laboratori sono accessibili a persone con disabilità; mentre la Sala espositiva Oblò è al momento raggiungibile solo da scalinata.

Biglietti

Il biglietto di ingresso per una visita in autonomia ha un costo di 5 euro per l’intero, 3 euro il ridotto per Soci Touring Club Italiano e Carta dello Studente Universitario Regione Toscana Carta Edumusei Soci ACI. I minori fino a 11 anni (accompagnati da un adulto) hanno diritto alla gratuità; come le persone con disabilità con accompagnatore. Per i gruppi numerosi e le scolaresche il costo del biglietto è di 4 euro (con visita da prenotare); capigruppo, insegnanti e accompagnatori di scolaresche entrano gratuitamente. È possibile acquistare i biglietti online, oppure direttamente alla biglietteria fino a 30 minuti prima della chiusura del Museo.