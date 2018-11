Moyo, l’isola più sconosciuta (e bella) dell’Indonesia

editato in: da

Le isole dell’Indonesia sono davvero tantissime: oltre 18.000 mila. E orientarsi tra loro diventa difficile. Alcune, poi, sono talmente sconosciute da essere incredibilmente belle.

È il caso di Moyo, un’isoletta incontaminata sita a una quindicina di chilometri da Sumbawa, e da qui raggiungibile in barca. Dichiarata Riserva Marina Naturale nel 1976, ospita qualche villaggio di pescatori, una cascata e un unico (spettacolare) resort, l’Amanwana Eco Resort, in passato frequentato dalla principessa Diana e oggi amato da star del calibro di Mick Jagger (il cui buon gusto in fatto di destinazioni non si discute: basti pensare al suo amore per il lago di Como).

Sebbene la si possa vedere con un tour giornaliero, per carpire la versa essenza di Moyo bisogna soggiornare qui. E immergersi nella sua atmosfera di totale privacy e relax. Non ci sono neppure le strade, sull’isola. C’è solo una cascata magica che dà vita a due piscine in cui immergersi, e un mare d’una limpidezza rara. E c’è, immerso in una vegetazione tropicale, il cinque stelle Amanwana in cui le suite sono tende progettate da un architetto belga, e poggiate su piattaforme in pietra di corallo.

Cosa fare a Moyo? Semplicemente, rilassarsi. Approfittare dei trattamenti della spa, lasciarsi guidare dal ritmo della natura, dal rumore del mare. Esplorare il piccolo entroterra dell’isola, immergersi nell’acqua della sua cascata. E, ovviamente, fare snorkerling o immersioni (anche notturne) per ammirare una barriera corallina tra le più spettacolari del mondo, oppure salire a bordo delle barchette di cui il resort dispone e partecipare a battute di pesca alla maniera locale.

Spesso, chi arriva a Moyo sceglie di abbinare un soggiorno qui ad una visita all’isola di Komodo, dove vive il leggendario drago. Si sale a bordo di una barca lunga 32 metri, con tre suite lussuosamente arredate. Un modo unico, per ammirare la bellezza del Komodo National Park, uno dei luoghi del Pianeta in cui immergersi è più bello. Qui vivono 1200 specie di pesci, 250 tipi di corallo, e nuotare tra loro è un’esperienza indimenticabile. Esattamente come lo è soggiornare sull’isola di Moyo.