È il momento giusto per prenotare un viaggio nel Montenegro

10 esperienze straordinarie che solo in Montenegro puoi fare

Il Montenegro si prepara a diventare la meta più richiesta dai turisti. Lo sanno bene i tedeschi e i nordici, sempre i primi a individuare le mete più belle e meno costose, che da qualche anno ci stanno andando. E sono arrivati anche i primi italiani, quelli che già dieci anni fa erano approdati in Albania e che ora la lasciano alla massa per migrare altrove. Dove non c’è ancora nessuno.

I turisti che hanno visitato il Montenegro raccontano di posti bellissimi. Così che sono in molti a pensare di andarci la prossima estate. Farà felici molti, quindi, l’annuncio di easyJet ha appena aperto le prenotazioni di un nuovo volo che decollerà a partire da giugno 2020 e che collegherà l’aeroporto di Milano Malpensa con Tivat (o Teodo), una cittadina costiera affacciata sulle Bocche di Cattaro, un incantevole fiordo perfetto per chi ama il mare incontaminato.

Negli ultimi anni Tivat ha registrato un notevole aumento flusso turistico, dovuto principalmente al vicino aeroporto e alle belle spiagge che si trovano lungo tutta una serie di insenature che creano un suggestivo paesaggio costiero di grande impatto. La baia è detta anche “la sposa dell’Adriatico”, proprio per la struggente bellezza che si presenta quando si ammira questo meraviglioso spettacolo naturale.

Boka Kotorska, le Bocche di Cattaro appunto, sono una meta di un turismo ancora piuttosto discreto e poco chiassoso, e quindi ideale per chi è in cerca di tranquillità. Finché dura.

Il Montenegro resta comunque un perla, ancora tutta da scoprire. Incastrato tra la Croazia e l’Albania, ormai divenute classiche mete estive per gli italiani, per anni è passato inosservato per mancanza di strutture turistiche e di servizi.

Oggi, invece, il Montenegro sta letteralmente volando, merito dell’apertura di alcuni hotel di lusso, dove hanno soggiornato anche le celebrity, ma anche di strutture di ogni livello, dai boutique hotel alle locande tradizionali, ai b&b, così come le casette di pescatori e gli appartamenti per famiglie, per ogni tipo di budget. Almeno per ora.