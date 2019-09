Mini-moon, la luna di miele diventa breve ma di lusso

editato in: da

State organizzando il vostro matrimonio e siete indecisi per quel che riguarda la luna di miele? Sappiate che una delle nuove tendenze è la mini-moon, un brevissimo viaggio di nozze che vi consentirà di godervi qualche giorno di relax dopo le tante fatiche per arrivare al fatidico sì.

Sono moltissime le coppie che arrivano al grande giorno con addosso una stanchezza incredibile (d’altronde, chi abbia mai organizzato un matrimonio sa benissimo a quanti dettagli bisogna prestare attenzione). E spesso, tra i tanti pensieri che affliggono i futuri sposi, c’è anche la luna di miele. Prima di potersela godere bisogna programmare tutto con premura e, soprattutto quando si tratta di mete lontane, è importante stare attenti anche ai più piccoli dettagli, per evitare brutte sorprese. Ecco dunque che la mini-moon potrebbe essere proprio la soluzione giusta.

Con questo termine, che sta ormai trovando molta diffusione anche nel nostro Paese, si intende un weekend di lusso da concedersi appena dopo il giorno delle nozze, così da rilassarsi e togliersi finalmente di dosso tutte le fatiche. Quali sono i vantaggi della mini-moon, rispetto alla classica luna di miele? Innanzitutto proprio l’organizzazione: possono bastare addirittura pochi minuti per scegliere la località preferita, trovare la sistemazione giusta e prenotare. Naturalmente, trattandosi di un paio di giorni di vacanza, non si può mirare a mete particolarmente lontane. Ciò permetterà di ridurre notevolmente gli spostamenti, che spesso creano molto stress, e anche il budget necessario per arrivare a destinazione.

Il prezzo è un altro dettaglio fondamentale: la mini-moon è nella maggior parte dei casi un week-end molto lussuoso, ma non arriverà mai a costare quanto un paio di settimane in qualche splendida località lontana, come nelle tradizionali lune di miele. Molte persone, inoltre, hanno difficoltà ad ottenere così tanti giorni di ferie, o preferiscono piuttosto usufruirne prima delle nozze, in modo da non dover fare tutto in fretta. Infine, i più ambiziosi potranno approfittare di questa breve pausa di relax per organizzare il vero e proprio viaggio di nozze, con tutta calma, senza però rinunciare a qualche momento insieme lontani da tutto e tutti.

Abbiamo dunque visto che sono molti i motivi che potrebbero spingervi ad optare per questa innovativa honeymoon, ma quali mete potete scegliere per staccare la spina, rimanendo in zona. L’Italia offre tantissime scelte: hotel a 4 o 5 stelle, lussuose spa ed esperienze indimenticabili vi aspettano a pochi passi da casa. Qualche esempio? Le terme di San Gimignano sono il posto perfetto per una breve fuga romantica dedicata al wellness, e i suoi panorami sono davvero da mozzare il fiato. Anche la Costiera Amalfitana è un’ottima scelta, e non solo per Positano e Amalfi, due delle sue perle più belle. Ci sono infatti tante località segrete che rimangono fuori dalle consuete rotte turistiche, dove quindi potrete trovare tutta la tranquillità che desiderate.

Non siete ancora convinti? Da nord a sud, sono migliaia i posticini romantici in cui potrete rifugiarvi per qualche giorno, senza rinunciare mai al lusso e alle comodità. Basta scegliere a grandi linee la località che vi rimane più comoda e navigare online alla scoperta dei paradisi nascosti che possano offrirvi il tanto meritato relax.