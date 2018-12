Le migliori destinazioni d’Italia per lo shopping tourism

editato in: da

In fatto di moda, l’Italia non ha eguali.

Oggi, il report di Risposte Turismo ha analizzato il fenomeno da vicino: il nostro Paese è un’ambitissima meta per lo shopping tourism, il turismo dello shopping. Davvero, qui, la gente arriva da ogni dove: dalle nazioni confinanti, attratta dai tanti outlet che sul nostro territorio sono presenti, ma anche da continenti lontani che riconoscono nell’Italia la destinazione numero uno per lo shopping (fashion) di lusso.

Il report, però, si è focalizzato proprio sugli outlet: sono 26, le cittadelle dello shopping presenti in Italia, per un totale di 670 mila metri quadrati di superfici tra negozi, bar e ristoranti presenti in loco. Per il 2019, di questa superficie è prevista una netta crescita: diversi sono gli outlet in corso d’ampliamento, mentre nei prossimi mesi apriranno il The Mall a Sanremo e il The Market a San Marino.

Qual è la realtà leader in Italia, in questo particolare settore dello shopping? Senza dubbio il McArthurGlen, con cinque cittadelle: il Serravalle Designer Outlet (a Serravalle Scrivia, in provincia di Alessandria), il Castel Romano Designer Outlet (a Castel Romano, in provincia di Roma), il Barberino Designer Outlet (a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze), il Noventa Designer Outlet (di Noventa di Piave, in provincia di Venezia) e La Reggia Designer Outlet (a Marcianise, in provincia di Caserta). Anche per il 2018, dunque, la società inglese leader in Europa nei designer outlet, si è confermata la numero uno in Italia. Ed è proprio nelle regioni in cui i suoi punti vendita sono presenti, che i turisti interessati allo shopping si recano: il Piemonte, il Lazio, la Toscana, il Veneto, la Campania.

Ci sono poi, come evidenzia il report, ben 15 outlet che hanno inserito sul sito web una sezione dedicata ai viaggi e quattro che offrono persino pacchetti turistici ad hoc. Quali? Il già citato Serravalle Designer Outlet, il Fidenza Village (a metà strada tra Milano e Bologna), il Vicolungo The Style Outlets (in provincia di Novara) e lo Shoppinn Brugnato 5Terre Outlet Village (in provincia di La Spezia). Sempre più spesso, infatti, i turisti – specie quelli provenienti dall’estero – optano per pacchetti combinati benessere/cultura/natura alloggio (per i viaggi di durata superiore alla singola giornata) e servizi di navetta/transfer privato.