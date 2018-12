Il mercatino di Colonia e la sfida degli alberi di Natale

editato in: da

Una delle più belle città in cui trascorrere il Natale è Colonia. Ci sono talmente tanti mercatini, qui, che c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Quello che va in scena a Colonia, antica città tedesca affacciata sul Reno e famosa per quel suo Duomo che è uno spettacolare esempio di architettura tardo-gotica, è una sorta di “festival dei mercatini“. Ed è proprio il mercatino che viene allestito alle spalle della cattedrale, tra il museo romano-germanico e il Colonia Philarmonica Concert Hall, uno tra i più attesi. Con 150 stand addobbati e illuminati, il Mercatino della Cattedrale è il posto perfetto in cui acquistare gli addobbi per l’albero di Natale (e non solo).

Va persino in scena, qui, la sfida degli alberi di Natale: decine e decine di abeti splendidamente addobbati “crescono” tra le bancarelle in una sorta di gara a chi è più bello, offrendo un sacco di spunti a chi vuole realizzare il sui, di albero di Natale. L’appuntamento è fino al 23 dicembre, dal mercoledì alla domenica.

Ci sono poi, a Colonia, mercatini originalissimi. C’è il Mercato dell’Angelo, il più antico della città, nella zona più suggestiva della città vecchia. Situato sul Nuovo Mercato (Neumarkt), fra la chiesa St. Aposteln’s e la zona dello shopping, è la meta ideale per acquistare oggetti d’artigianato in ceramica (come i celebri piatti decorati) e per ammirare lo spettacolo degli angeli che accompagnano Babbo Natale. In programma fino al 23 dicembre, il mercatino è aperto dal giovedì alla domenica.

Sempre all’interno del centro storico, l’Alter Markt (Mercato Vecchio, tutti i giorni fino al 23 dicembre) è il regno dei bambini. Sito di fronte al vecchio municipio di Colonia, è affollato di gnomi, elfi e di deliziose leccornie.

Infine, ci sono il Mercatino di Natale sul Rudolfplatz (fino al 23 dicembre, dal giovedì alla domenica), dedicato alle fiabe dei fratelli Grimm, e c’è l’Harbour Christmas Market, sito sul porto lungo le rive del fiume Reno. Moderno ed elegante, con le sue 80 tende ha un originale tema nautico, offre prelibatezze gastronomiche provenienti da tutto il mondo ed esibizioni coi pirati.

C’è poi un mercatino che in Europa non ha eguali: è il Gay&Lesbian Market, tra la Schaafenstrasse e la Pilgrimstrasse. Tutto colorato di rosa e di viola, si svolge in un’atmosfera di gioia e di festa. E visitarlo è un must.