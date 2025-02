La moschea di Masjid Negara a Kuala Lumpur, info utili

Giornalista esperta di viaggi e turismo, ha fatto della passione per il viaggio una professione, che l’ha portata a visitare oltre 80 paesi in tutti i continenti.

Fonte: istock Masjid Negara, la Moschea Nazionale della Malesia

Masjid Negara, la Moschea Nazionale della Malesia di Kuala Lumpur, è uno dei luoghi più significativi del Paese, non solo per il suo valore religioso, ma anche per il suo significato storico e culturale. Situata in pieno centro della capitale, tra edifici storici, moderni grattacieli e giardini lussureggianti, fu inaugurata nel 1965 e rappresenta un simbolo dell’indipendenza dela Malesia, avvenuta nel 1957. Aperta ai visitatori di tutte le fedi, è inoltre un esempio di tolleranza e coesione sociale, oltre a essere una delle meraviglie architettoniche più affascinanti dell’Asia.

Un capolavoro architettonico

Il complesso si estende su un’area di circa cinque ettari e può ospitare fino a 15.000 fedeli. La sua posizione strategica nel centro di Kuala Lumpur la rende facilmente accessibile, trovandosi nelle vicinanze di importanti punti di riferimento come la Stazione Ferroviaria della Malesia, il Museo d’Arte Islamica e il Perdana Lake Park.

Il suo design, innovativo e imponente, è stato curato da un team di architetti della Divisione di Progettazione e Ricerca del Dipartimento dei Lavori Pubblici Federali, guidato dall’architetto Baharuddin Abu Kassim, che ha tratto ispirazione da diverse moschee visitate in India, Pakistan, Iran, Turchia, Arabia Saudita, Repubblica Araba Unita e Spagna. L’obiettivo era quello di creare un edificio che riflettesse lo spirito moderno e progressista della neonata nazione malese, nel rispetto delle radici islamiche. Il risultato è un’opera che fonde elementi tradizionali con uno stile moderno, creando un ambiente solenne e affascinante.

Tra gli elementi distintivi ci sono il minareto di 73 metri di altezza e il tetto principale, che con la sua forma a stella a 16 punte richiama un ombrello aperto, simbolo di protezione e accoglienza. La copertura originariamente era di un colore rosa acceso, ma nel 1987 venne rinnovata con piastrelle blu e verdi. Attorno alla moschea, piscine e fontane creano un’atmosfera serena e contemplativa.

L’edificio principale copre circa tre acri e include una vasta sala di preghiera di 2.100 m², realizzata con raffinato marmo italiano. Nove porte in alluminio incise con versetti coranici conducono a un interno dove la luce naturale filtra attraverso intricate decorazioni, evocando le moschee storiche dell’India e della Turchia. Il mihrab, inizialmente di forma quadrata, è stato successivamente modificato per assumere una struttura curva ispirata all’arte marocchina.

Il soffitto della sala di preghiera, alto 25 metri e con un diametro di 60 metri, è sostenuto da 16 colonne. La cupola centrale, del diametro di 61 metri, presenta una decorazione in vetro e mosaico bianco e dorato che richiama la famosa Moschea Blu di Istanbul. Mentre il soffitto della galleria è impreziosito da un reticolo decorativo che richiama motivi islamici, simili a quelli presenti nel Taj Mahal in India. Il pulpito (minbar), dove l’imam predica durante la preghiera del venerdì, è realizzato in legno pregiato finemente intagliato.

A ovest della moschea si trova il Makam Pahlawan (Mausoleo degli Eroi), un’area commemorativa coperta da una struttura in cemento a forma di stella a sette punte, dedicata ai leader musulmani malesi.

Fonte: istock

Un perfetto equilibrio di tradizione e innovazione

La Moschea Nazionale è circondata da mura in cemento e recinzioni decorate, con sette ingressi principali, uno dei quali riservato alla famiglia reale. La struttura è stata progettata per favorire la ventilazione naturale, con ampie verande che permettono alla luce solare di filtrare attraverso finestre con vetri decorati e mosaici dorati.

Oltre alla sala di preghiera principale, in grado di accogliere fino a 3.000 persone, la Masjid Negara dispone di una veranda coperta che può ospitare altri 5.000 fedeli, di una moderna sala conferenze, capace di accogliere fino a 500 delegati, e di una biblioteca fornita di testi sacri e opere accademiche sull’Islam. Un passaggio sotterraneo collega il complesso alla vicina stazione ferroviaria, facilitando l’accesso a fedeli e turisti.

Prima della costruzione della Moschea Shah Alam nel 1988, la Moschea Nazionale era la più grande della Malesia e, ancora oggi, con il suo profilo elegante e moderno, continua a dominare lo skyline di Kuala Lumpur, testimoniando il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, fede e progresso, storia e modernità.

La storia della Masjid Negara

La costruzione della Moschea Nazionale non è stata solo un’impresa architettonica, ma anche un segno tangibile dello spirito di unità della Malesia. Il progetto è stato finanziato da donazioni provenienti da comunità musulmane, cristiane, buddiste e induiste, mentre la manodopera ha visto la collaborazione di maestranze malesi, cinesi e indiane. Questo spirito di unità e di armonia interreligiosa riflette perfettamente il mosaico culturale della Malesia e rimane ancora oggi un motivo di orgoglio per il Paese.

L’idea di costruire la moschea risale al 1957, l’anno dell’indipendenza della Malesia, quando venne inizialmente proposto di intitolarla al primo ministro Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj in segno di gratitudine per aver guidato la nazione verso l’autonomia. Tuttavia, il leader malese rifiutò questo onore, preferendo invece il nome “Moschea Nazionale” per sottolineare l’importanza dell’unità nazionale.

La Masjid Negara sorge su un terreno precedentemente occupato dalla Venning Road Brethren Gospel Hall, una chiesa cristiana che venne ricollocata su Jalan Imbi e ribattezzata Jalan Imbi Chapel. La costruzione venne ultimata in due anni e l’inaugurazione ufficiale avvenne il 27 agosto 1965, presieduta dal terzo Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra di Perlis.

Oltre che un importante luogo di culto, la Moschea Nazionale è anche una delle principali attrazioni turistiche della capitale malese. Aperta ai visitatori di tutte le religioni al di fuori degli orari di preghiera, offre l’opportunità di immergersi nella cultura islamica locale. La zona circostante, ricca di importanti punti d’interesse e di spazi verdi, è perfetta per una passeggiata rilassante dopo la visita alla moschea.

Info Utili

Come arrivare

La Moschea Nazionale si trova a Jalan Perdana, Tasik Perdana, 50480 Kuala Lumpur, a 300 metri dalla vecchia stazione ferroviaria di Kuala Lumpur.

Può essere raggiunta con la KTM Komuter e con le linee della metropolitana di Kelana Jaya e Kajang, scendendo alla stazione di Pasar Seni.

Anche l’autobus City Go KL (Linea rossa) effettua una sosta a Masjid Negara.

L’ingresso alla Moschea Nazionale è gratuito

Orario di apertura ai visitatori:

Da sabato a giovedì: ore 9-12, 15-16, 17,30-18,30

Venerdì: ore 15-16, 17,30-18,30

La Moschea Nazionale è un luogo di culto, pertanto l’accesso non è consentito ai visitatori non musulmani durante i momenti di preghiera. Le visite sono consentite solo negli orari di apertura al pubblico. I visitatori sono invitati a vestire in modo appropriato, con abiti che coprano le spalle e le gambe, per chi ne fosse sprovvisto sono disponibili all’ingresso teli e coprispalle.