Lion Rock, la cima per arrampicate più famosa di Hong Kong

Avete mai pensato di andare a fare trekking… ad Hong Kong? Certo, non si tratta esattamente di una destinazione dietro l’angolo, ma pare ne valga davvero la pena.

Del resto, ad Hong Kong si trovano oltre cento rilievi. Ed è difficile dire quale montagna rappresenti al meglio la città. I trekker appassionati, tuttavia, sono tutti d’accordo: se si vuole organizzare un’escursione nel mezzo della natura, non c’è luogo migliore che Lion Rock.

Alto 495 metri, questo monolite – così chiamato per la sua somiglianza ad un leone accovacciato – è racchiuso tra Kowloon e i Nuovi Territori. Ed è sicuramente il luogo migliore, per godere di una vista straordinaria sullo skyline di di Hong Kong: da qui, il panorama è a 180°. Si vedono i grattacieli, l’isola su cui sorge la città, il famoso Victoria Harbor.

Lion Rock è diventata un simbolo di Hong Kong negli anni Settanta, grazie allo show televisivo e alla sua sigla “Below the Lion Rock”, che raccontava la vita dei residenti della città. Il termine “the Spirit of Lion Rock” fu coniato proprio per simboleggiare la perseveranza e la solidarietà che da sempre caratterizzano gli abitanti cittadini. Ma, più di recente, la montagna è diventata celebre soprattutto tra gli scalatori e gli appassionati di trekking, che qui trovano i sentieri più spettacolari della città.

Si trova nel cuore di Hong Kong, Lion Rock, a mezz’ora dal centro. Anche se si prevede un soggiorno lungo solo un weekend, dunque, in tre ore è possibile vivere una delle più straordinarie esperienze che la metropoli offre. Questo, sebbene Lion Rock non sia la più alta vetta della città: il primato spetta infatti alla Tai Mo Shan, coi suoi 957 metri. A renderla la più scenografica, però, è la sua parete di granito.

La scalata prevede cinque diverse tappe. Se raggiungere la prima e la seconda distesa erbosa è relativamente facile, poi le cose si fanno più complicate. E riservate solo agli scalatori più esperti. Ma, al di là della fatica, una volta conquistata la vetta si viene ampiamente ripagati.