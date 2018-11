Le cinque migliori mete dove incontrare Santa Claus

editato in: da

Sembra lontano, ma il Natale, ormai è alle porte.

Specie per chi ha deciso di trascorrere dei giorni di festa diversi dal solito via vai da casa dei parenti, tra pranzi eccessivamente abbondanti e prozii che non si vedevano dai tempi di Maradona.

Sempre più italiani, alle tradizioni natalizie, preferiscono i bagagli e gli aeroplani, per volare qualche giorno lontani dai problemi e dallo stress della vita lavorativa.

Ecco allora, le cinque migliori mete natalizie da passare distanti da casa, ma a due passi da Babbo Natale.

ROVANIEMI – LAPPONIA

Sicuramente la meta numero uno per tutti i fan dell’omone in rosso è la Lapponia: la terra natia di Santa Claus per eccellenza. Si trova infatti a Rovaniemi, al confine della Finlandia, il più celebre villaggio natalizio nel mondo. Un vero e proprio parco a tema nei pressi del Circolo Polare Artico, ma raggiungibile in tutti i periodi dell’anno. Le soluzioni per alloggiare in queste magnifiche terre sono innumerevoli e suggestivi, tra cottage ultramoderni in legno e panorami mozzafiato con vista sulla foresta.

FATHER CHRISTMAS EXPRESS – GRAN BRETAGNA

Anche quest’anno, Babbo Natale ha deciso di mandare in pensione anticipata le renne per concedersi il lusso di viaggiare comodamente su una magnifica locomotiva a vapore. Il Santa Claus Special Train è una grande tradizione dell’Inghilterra, capace di chiamare a raccolta migliaia di turisti e curiosi. La piccola locomotiva percorre, ogni anno, lo stesso tragitto, tra Chadderton e Froghall.

Come non godere per qualche giorno del magnifico calore delle strade inglesi, di alcune loro peculiari tradizioni ed ascoltare il discorso in tv della regina per alle 15 del giorno di Natale?

Per chi volesse, a Santo Stefano, c’è anche il Boxing Day: la giornata di shopping più sfrenata dell’anno.

“What else?”

MANHATTAN – U.S.A.

Per chi non avesse mai visitato New York, il Natale potrebbe essere un’ottima scusa. Il periodo più elettrizzante dell’anno, nella grande mela, dura più di un mese, dal celebre Thanksgivingday del 22 novembre sino al conto alla rovescia a Time Square, il 31 dicembre.

In questa finestra di quaranta giorni, New York diventa il luogo più magico del mondo. Dall’accessione del gigantesco albero di Natale al Rockfeller Center alla pista di pattinaggio “The Rink”. Ad Union Square Holiday Market ed al Columbus Circle Holiday Market si hanno i mercatini più forniti del mondo, mentre la città si intasa, completamente, di Santa Claus e dei suoi cloni.

Come potrebbe, altrimenti, portare regali ad ogni bambino del mondo, se non si moltiplicasse all’infinito?

RIO DE JANEIRO – BRASILE

Il vostro sogno nel cassetto è pranzare e brindare alla gioia del Natale in riva ad una bianca spiaccia con un banchetto di crostacei e pesci alla griglia?

Allora Rio de Janeiro è il posto che fa per voi.

Celebre per il suo carnevale, la città più folkloristica del mondo non manca di distinguersi anche nei giorni del countdown alla venuta dell’omone in rosso. Le avenidas, i corrispettivi dei nostri mercatini di Natale, popolano tutta la città, allestendo i punti di ritrovo dove Santa Claus farà la sua venuta, mentre le chiese si riempiono di fedeli e di lumi.

Come poter rinunciare a tutto ciò?

MERCATINI DI TRENTO – ITALIA

Come potevano mancare i leggendari mercatini di Natale di Trento a questa compilation all’insegna del folklore e dello spirito natalizio?

La città dell’alto Nord Italia ospita, ogni anno, nei giorni che vanno dal 24 novembre al 6 gennaio, ospita la rassegna per eccellenza del Natale nel Bel Paese. Sono piazza Fiera e piazza Cesare Battisti ad ospitare il grande evento, che chiama a raccolta curiosi da ogni parte dello stivale e d’Europa.

Naturalmente, la special guest sarà il leggendario Babbo Natale, che si aggirerà per tutto il periodo festivo tra le novanta casette in legno erette per l’occasione.

Il Natale ormai è alle porte per compiere la sua magica missione: diffondere un messaggio d’amore, impartendo nei fanciulli di ogni angolo del globo un messaggio di buona volontà.

Cosa aspettate per fare la valigia e partire?