Lake District, la splendida regione inglese in cui Kate trascorreva le sue vacanze

Alla scoperta dei luoghi dell’infanzia di Kate Middleton, che era solita andare in vacanza in famiglia a Keswick, nel Lake District.

Il Principe William e sua moglie Kate Middleton trascorreranno un po’ di tempo immersi nella natura inglese. Sano relax per i due, una pausa dai tanti impegni che la famiglia reale impone. Per l’occasione si è deciso di viaggiare fino al Lake District, per la precisione a Keswick. Un luogo particolare per Kate, avendo trascorso gran parte delle proprie vacanze in famiglia in questa splendida area nel corso degli anni.

Keswick è senza dubbio l’area più turistica della sezione nord del Lake District, tra Skiddaw e Derwentwater. Una cittadina commerciale particolarmente caratteristica, che offre un gran numero di attrazioni per i turisti, reali o comuni, dai negozi ai ristoranti, passando per i musei. Al primo posto però non possono che esserci le tante tipologie di escursioni. In fondo a farla da padrona è la natura, e così perché non lasciarsi trasportare dal suono dell’acqua, impegnati in una lenta gita in barca sul lago Derwentwater.

Al tempo stesso si potranno sfruttare al meglio i due porti turistici per divertirsi con degli sport acquatici. Chi volesse, potrà cimentarsi con l’arrampicata indoor, essendo installati due muri, per esperti e amatori. Il richiamo della natura però è irresistibile e così si sta diffondendo la tendenza del glamping, potendo sfruttare al meglio i bellissimi siti nei pressi di Keswick, per fare campeggio con stile e soprattutto con ogni moderno comfort.

Il mercato è sempre particolarmente ricco di turisti, attivo fin dal 1276 per volere di Edoardo I. Si svolge ogni giovedì e sabato, ad eccezione dei giorni caratterizzati da vento forte. I turisti hanno inoltre modo di intraprendere un viaggio nella storia del luogo, mettendo piede nel Keswick Museum & Art Gallery. Un edificio vittoriano che conserva il proprio antico fascino, con al suo interno manoscritti originali dei poeti locali e collezioni che raccontano il lungo percorso di questa località nei secoli. Spazio inoltre, nella propria lista dei luoghi da visitare, al Theatre by the Lake, così come alla chiesa vittoriana di San John. Tra maggio e giugno si tiene inoltre uno dei festival di genere più grandi del Regno Unito, il Keswick Mountain Festival, per danzare e divertirsi, sentendosi un po’ come una futura principessa, come Kate insomma.