Killbar, a Brooklyn il bar ispirato ai film di Quentin Tarantino

Appassionati di Quentin Tarantino, preparatevi a prenotare un bel viaggio direzione Brooklyn: lì, infatti, c’è il KillBar, un bar a tema dedicato interamente alla filmografia del celebre regista.

Il bar, che sorge nel quartiere di tendenza Williamsburg, propone ai suoi clienti tante “chicche” tra cui gli Easter Eggs dei film di Tarantino, le locandine, un bancone da bar ispirato a “Inglorious Bastards” e un ritratto dall’altezza di ben un metro e ottanta della protagonista di “Kill Bill” Uma Thurman. Inoltre, ovviamente, non mancano all’interno del locale tanti diversi maxi-schermi su cui sono proiettate le scene dei migliori film del regista statunitense. Il lunedì, al KillBar, è la serata dedicata ai film, mentre il martedì c’è l’appuntamento con i quiz a tema.

Come si legge sul sito internet ufficiale di questo locale di Brooklyn, «il bar è stato ispirato da quello presente nel film “Inglorious Bastards” (i fan di Tarantino individueranno immediatamente l’omaggio). Il resto degli interni è amorevolmente influenzato da vari personaggi protagonisti dell’universo cinematografico di Tarantino». E ancora: «Molteplici installazioni artistiche sono esposte in tutto il locale per dare al cliente un’esperienza completamente unica e coinvolgente, permettendo ad ognuno di entrare all’interno dei suoi film preferiti di Quentin Tarantino».

Anche il menù, ovviamente, è a tema. Al KillBar è possibile ordinare, ad esempio, un “Kill Bar” Moscow Mule o un “Tarantino” Ice Tea come cocktail. Chi ha fame, invece, può optare per un “Kill Bill” Burger, una porzione di “Kill Bar” Mac & Cheese oppure le alette di pollo “Hateful 8” Wings.

Questi nomi vi ricordano qualcosa? Tra i film più celebri della carriera di Quentin Tarantino spiccano “Le Iene”, “Pulp Fiction”, “Kill Bill”, “Sin City”, “Bastardi senza gloria”, “Django Unchained” e The Hateful Eight”. Il prossimo film del regista vincitore di due Premi Oscar e di due Golden Globe sarà “Once Upon a Time in Hollywood” (“C’era una volta a Hollywood”), la cui uscita al cinema è prevista a luglio 2019. I due protagonisti della pellicola saranno i celebri attori Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Finiranno anche loro tra i muri del KillBar?

Il KillBar si trova all’indirizzo 82 South 4th Street 11249 a Brooklyn, negli Stati Uniti d’America.