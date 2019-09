Kettenbrückengasse: la Vienna da scoprire si trova qui

editato in: da

Vienna è da sempre meta di molti visitatori, ma per una volta, il consiglio è quello di spaziare dal solito giro turistico, allungandosi fino alla via Kettenbrückengasse, zona sicuramente molto più periferica ma tutta da scoprire.

Lasciate un attimo da parte attrazioni come il Duomo di Santo Stefano e Hofbug, si può raggiungere il Naschmarkt, il principale mercato ortofrutticolo di Vienna per percorrerlo tutto, scorgendo gli incantevoli palazzi in stile liberty di Otto Wagner lungo la via Wienzeile e respirando l’atmosfera dei Balcani nei richiami dei venditori.

Negli anni Venti, i commercianti ottennero piccoli negozietti per le loro merci, così da evitare ogni giorno di montare e smontare i loro banchi. Anche con il maltempo alimenti e venditori erano più protetti, una vera conquista per il mercato stabile tutto l’anno: ancora oggi, ovunque vengono offerti ai passanti formaggi di capra, olive, noci Wasabi o datteri appena colti.

Il percorso olfattivo parte dai banchi del pesce del nord e passa attraverso i venditori di frutta che espongono le “Lederäpfel” (particolari mele tirolesi) e le pastinache, o la bancarella “Gemüse-Edith” con i nuovi funghi del Burgenland. La bottega del formaggio “Käsehütte” attira con squisite varietà: dal formaggio al caramello dalla Norvegia al Brin d’Amour dalla Corsica.

Ma anche i forni, le carni, le specialità di aceto e il “Gurken Leo” con i suoi prodotti in salamoia, si alternano con i profumi tipici dei negozi orientali e asiatici.

La Kettenbrückengasse segna il confine tra il quarto e il quinto distretto di Vienna. In questa strada, che dal Naschmarkt conduce alla via Margaretenstrasse, si sono conservati diversi graziosi edifici in stile Biedermeier, ma è anche il centro di uno shopping grazioso e alternativo. Anna Stein Salon propone oggetti originali da bijou a libri e piccole cianfrusaglie che vi porterete sicuramente a casa; la Schachtula è un posto dove trovare piccoli doni artigianali, dalla scopa fatta a mano ai raffinati spaghetti per palati fini.

Poco lontano ecco lo stattGarten Shop, dove perdersi tra i raffinati prodotti per la cura della casa e dei capelli oltre che profumi da tutto il mondo; per dedicarvi uno shop modaiolo puntate diritti verso Ready-Made by Salner e lo show room di Susa Kreuzberger, mentre se siete appassionati di Decor, il negozio vintage Bananas si occuperà di farvi scegliere tra mobili che vanno dagli anni Trenta agli anni Ottanta.

Come non rifocillarsi dopo un giro così lungo? Nessun problema, si parte da una coccola speciale: il laboratorio di Eduard A. Fruth chocolatier e pâtissier per passione, che crea deliziosi petits fours, tartufi, dolciumi, macaron e torte. Per la frutta e la verdura c’è l’imbarazzo della scelta: si va dalla cooperativa di 110 famiglie, il LGV Gärtnergschäftl al negozietto Bauernladen Helene.

Al Käseschatztruhe si possono acquistare diverse varietà di formaggio prodotte in piccoli caseifici in Austria, Svizzera e Francia. nonché vino, marmellata, erbe e oli pregiati.

E se vi manca tantissimo l’Italia, al numero 1 dove la Kettenbrückengasse incrocia la Margaretenstrasse, troverete la pizzeria Pizza Randale, per una Margherita “fuori porta”.