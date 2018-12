Lo shopping più esclusivo si fa sulle isole, tra Dubai e Abu Dhabi

editato in: da

Alla scoperta delle isole tra Dubai e Abu Dhabi, caratterizzate da lusso sfrenato ma soprattutto spiagge da sogno e relax.

Abu Dhabi ha inaugurato uno splendido ponte sospeso nel maggio del 2018, che consente un passaggio comodo a turisti e locali, in auto o in bici, al di là del mare. Da una parte vi è Abu Dhabi e dall’altra Al Hudayriat, un’isola nota per i suoi 600 metri di spiagge silenti e magnifiche. Questa è soltanto una delle circa 200 isole che circondano la capitale degli Emirati Arabi Uniti. In questi luoghi è possibile trovare ritiri ecologici, cimentarsi in lunghe sessioni di snorkeling e avventurarsi in safari di pregio.

La particolarità di queste isole è che sono molto diverse le une dalle altre e, al di là dell’ovvia attrattiva per i turisti, rappresentano una via di fuga dalla quotidianità cittadina anche per i locali. Se le spiagge di Abu Dhabi sono bellissime, quelle delle isole circostanti vantano un tale splendore e una costante quiete tipica solo dei luoghi tropicali.

L’isola più nota è senza dubbio Yas Island, la più glamour delle tantissime visitabili. Basti pensare che qui è presente il Yas Marina Circuit, lo Yas Waterworld e il Ferrari World Abu Dhabi, per non parlare del Warner Bros Abu Dhabi, di recente apertura. Il tutto a soli 30 minuti d’auto circa dalla capitale, il che ne fa una destinazione quasi obbligata per tutti i turisti di passaggio.

È qui possibile dedicarsi allo shopping di lusso, recandosi presso lo splendido Yas Mall, che vanta 400 dei maggiori brand mondiali, tra fashion e cibo. A ciò si aggiunge l’area d’intrattenimento più ampia di tutta la regione. Il tutto si dipana attraverso tre piani, con un gigantesco schermo cinematografico e ogni bene che è possibile acquistare. Per i regali ai più piccoli vi è Hamleys, mentre l’abito che fa al caso vostro sarà di certo esposto a River Island, considerando i ben 60 anni d’esperienza nel settore. Il novero dei negozi è decisamente ampio, da Debenhams a Tryano, passando per Go Sport e Virgin Megastore. Relax dunque e non solo sull’isola, a dimostrazione di come gli Emirati siano un mondo tutto da scoprire.