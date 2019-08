Irlanda, soggiornare in un castello lungo la Wild Atlantic Way

editato in: da

La Wild Atlantic Way è la strada più panoramica d’Irlanda. Con i suoi 2.500 chilometri, è la strada segnalata più lunga del mondo. Si snoda lungo una costa che l’Atlantico ha plasmato nel corso dei secoli, formando scogliere frastagliate, decine di isole e isolette, spiagge sabbiose e incontaminate, profondi estuari e insenature su ci si affacciano incantevoli porticcioli e vivaci cittadine.

Un percorso lungo il quale non bisogna avere fretta, ma seguire il ritmo della natura, abbandonandosi all’incanto della terra e del mare.

Lungo questa strada, nella selvaggia Contea di Donegal, si trova uno dei castelli più iconici d’Irlanda, il Lough Eske Castle, trasformato in hotel di lusso, dove è possibile soggiornare. Vincitore di innumerevoli premi, è famoso per i suoi sontuosi interni, per l’eccellente ristorazione e per gli scenari maestosi.

L’edificio storico restaurato, risalente al XV secolo, si trova in una location da favola, che abbraccia le sponde dello scintillante Lough Eske, circondato da 17 ettari di foreste.

Con le sue 96 stanze, tra cui la maestosa Tower Suite che si trova nella torre del castello, una spa attrezzatissima, due bar e un ristorante di prima categoria da cui godere di una vista spettacolare sulla tenuta, il castello trasuda opulenza nel cuore dello spettacolare paesaggio del Nord-Ovest dell’Irlanda.

Nell’elenco di esperienze offerte agli ospiti del Lough Eske c’è la possibilità di usufruire di un servizio di sartoria su misura. Grazie alla collaborazione con il famoso marchio di design, tessuti e sartoria, Magee 1866, un importante marchio di abbigliamento da sempre associato alla cultura irlandese.

Questo edificio a cinque stelle, appena ai margini della pittoresca cittadina di Donegal, è la destinazione perfetta per chi desidera rilassarsi e godere di ospitalità e comfort eccelsi. Che l’obiettivo sia di abbandonarsi al lusso senza lasciare la stanza d’albergo oppure scoprire le meraviglie del Donegal e della Wild Atlantic Way, il castello è il punto di partenza per andare alla scoperta della Contea.

Qui si trova il punto più settentrionale dell’Isola di Smeraldo, Malin Head, ma anche scenografiche scogliere a precipizio come quelle di Sliabh Liag e spiagge meravigliose, come quella di Fanad Head.