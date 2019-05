In Irlanda, nei luoghi del cuore del Principe Carlo

editato in: da

Ormai è un dato di fatto: il Principe Carlo, dell’Irlanda, è proprio innamorato. Tanto da regalarsi spesso un viaggio qui, in questa terra di quiete e di natura che – dalla sua Inghilterra – dista così poco.

Ha da poco aperto il suo bed&breakfast in Scozia, il Principe Carlo, che è già è ripartito. Ancora una volta, in destinazione dell‘Irlanda. Già nel giugno del 2018, insieme alla moglie Camilla, il (forse) futuro re d’Inghilterra si era dedicato ad un tour di quattro giorni nel Paese, visitando tra le altre le cittadine di Cork e di Kerry. Nel maggio 2019, invece, si è ritagliato qualche giorno dagli impegni per andare alla scoperta di Wicklow, contea celebre per gli omonimi monti.

È il più viaggiatore tra i membri della Famiglia Reale inglese, il Principe Carlo. Ed è un grandissimo amante della natura. Nella contea di Wicklow, dopo l’incontro al Glencree Centre for Peace and Reconciliation con il Presidente irlandese Michael D. Higgins e la moglie Sabina, Carlo e Camilla hanno preso parte ad un ricevimento alla Powerscourt House and Gardens, nota per la sua dimora palladiana e per i meravigliosi giardini. Qui il Principe ha piantato un sequoia gigante, e ha incontrato i volontari di Cool Planet, che mira a incoraggiare le persone a fare scelte più rispettose dell’ambiente.

Camilla ha intanto visitato il Bray Women’s Refuge, che fornisce sistemazioni a breve termine a donne e bambini che hanno subito abusi domestici, per poi recarsi a cena insieme al consorte alla Glencairn House, residenza ufficiale dell’Ambasciatore Inglese in Irlanda. Il giorno successivo, si sono regalati una passeggiata all’interno del National Botanic Garden at Kilmacurragh. Qui, l’Highgrove House può essere visitata anche con un virtual tour.

E, in quanto a natura, i due non potevano perdersi il Wicklow Mountains National Park, il più grande parco nazionale d’Irlanda, prima di fermarsi a Glendalough, villaggio sito accanto ad un antico monastero.

Infine, Carlo e Camilla hanno proseguito verso l’Irlanda del Nord. Ancora una volta alla ricerca di una natura da proteggere e da ammirare.