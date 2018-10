L’Iran e il segreto delle torri che catturano il vento

editato in: da

Anche nell’antichità si rendeva ovviamente necessario fronteggiare in qualche modo il problema del caldo asfissiante. Nell’antica Persia, decisamente in anticipo rispetto all’arrivo dei condizionatori, per contrastare la calura si ricorse all’ingegneria. Un sistema affascinante, che consentiva di catturare l’aria calda di giorno, per poi regalarne di fresca nelle bollenti notti in Medio Oriente.

Si tratta delle torri del vento e le più famose sono ancora visibili in Iran, Afghanistan e Pakistan. Dei tre impianti, quello che tendenzialmente attira più turisti è quello sito in Iran ma, storicamente parlando, non è possibile sapere se sia stato il primo a essere realizzato. Ciò di cui si è quasi certi è l’attribuzione all’impero persiano.

Un’invenzione antica, le cui origini risalgono a svariate migliaia di anni fa. Ritrovarsi dinanzi a tale struttura vuol dire avere a che fare con una testimonianza della genialità umana, in un’epoca che l’uomo moderno tende a considerare inferiore sotto tanti aspetti.

Per ammirare la torre più importante è necessario recarsi a Yazd. Ci si ritroverà protagonisti di un viaggio intrigante nella sezione centrale dell’Iran moderno. Una perla da più di 3mila anni. Una cittadina pregna di storia, con un’architettura quasi totalmente invariata. Un museo a cielo aperto, che ha beneficiato della quale totale assenza di invasori esterni e guerre.

Unico inconveniente è la temperatura. In estate si superano i 40 gradi, mentre d’inverno si scende di molto sotto lo zero, nel pieno rispetto del clima desertico. Proprio qui si può ammirare la torre più alta di tutto l’Iran.

Realizzazioni di questo tipo caratterizzarono anche l’antico Egitto, a le strutture dei persiani risultavano ben più complesse, sfruttando la presenza dei Qanat, ovvero dei corsi d’acqua sotterranei, al fine di ottenere un raffreddamento rapido e più efficace. Nella torre di Malqaf, dove non vengono utilizzati i Qanat, il forte vento esterno consente di incanalare l’aria all’interno della torre, con quella calda che viene espulsa dalla bassa pressione della sezione sottovento.

Nelle torri che sfruttano i canali invece l’aria viene spinta in un tunnel, dove si raffredda a contatto con l’acqua, per poi rientrare nella torre dal pavimento. Tanti i fantastici esempi che di certo ruberanno spazio nelle gallerie dei telefoni dei turisti, dalla villa Borujerdis a Kashan, fino alla decorata torre del vento del Palazzo del Golestan, a Teheran, passando per la villa Isa Bin Ali a Muharraq, in Bahrain.