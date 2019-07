Il treno stellare del Nevada che conduce i suoi passeggeri fino alla Via Lattea

editato in: da

Il cielo stellato è da sempre uno di quegli spettacoli unici al mondo in grado di affascinare e lasciare a bocca aperta chiunque. Grandi e piccini. Esperti e sognatori. Le notti d’estate poi, sono l’occasione perfetta per ammirarlo ed emozionarsi dinnanzi a tanta bellezza.

Tanti sono i luoghi emozionanti in cui sdraiarsi con il naso all’insù e perdersi tra le stelle, dal deserto alla montagna, ma in Nevada ce n’è uno ancora più particolare: un treno stellare che porta i visitatori nell’oscurità in un’avventura a dir poco fantastica.

Ogni anno il Great Star Train del Nevada Northern Railway Museum organizza un tour, molto ambito, in cui è possibile ammirare anche la Via Lattea. Un viaggio notturno a bordo di uno storico treno a vapore, che porta i suoi passeggeri nella cittadina di Ely, a quattro ore da Las Vegas e con uno dei cieli più bui nei 48 stati più a sud.

Situata a 1962 metri e lontana dall’inquinamento luminoso e delle luci di Nevada, Ely è una cittadina mineraria ed è il punto di partenza perfetto per una visita del Great Basin National Park. Una volta giunti qui, nel cuore della notte, i passeggeri possono scendere dal treno a vapore insieme ai Rangers del National Park Service e ammirare un cielo trapunto di stelle, che quasi nessuno al mondo riuscirà mai vedere. Uno spettacolo davvero unico, quasi surreale, durante il quale i rangers e le guide astronomiche, muniti di speciali telescopi, individuano pianeti e costellazioni raccontando i segreti della volta celeste.

Il Nevada Northern Railway fu creato nel 1905 per consentire l’attività mineraria della zona. Sfuggito alla modernizzazione, oggi è il miglior treno di quell’epoca meglio conservato in America. Salirci è come fare un viaggio nel passato.

Differentemente dal treno stellare, il cui tour è disponibile soltanto in alcuni venerdì sera d’estate, salire a bordo dei treni storici è possibile tutto l’anno; per poter visitare il cantiere e vivere l’emozione di un viaggio in quelle locomotive che da più di un secolo fischiano su quelle rotaie.

Se volete vivere questa magica esperienza, però, dovrete aspettare fino al 2020 in quanto anche quest’anno il Great Star Train ha registrato il tutto esaurito. Le prenotazioni saranno di nuovo disponibili a partire dall’autunno.