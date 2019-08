Il tesoro nascosto nelle Rocky Mountains

editato in: da

Si dice che tra le Rocky Mountains ci sia un tesoro nascosto, un forziere di bronzo del valore di due milioni di dollari. Lo avrebbe nascosto lì Forrest Fenn, un collezionista texano cercatore di tesori.

L’88enne cowboy, un tempo mercante d’arte, ha invitato gli abitanti di tutto il mondo ad una caccia al tesoro, pubblicando nella sua autobiografia 9 indizi per trovare il forziere prezioso in stile romanico che contiene pepite dell’Alaska, monete d’oro e gioielli tempestati di diamanti, zaffiri e smeraldi.

Il tesoro che Forrest Fenn ha nascosto con le sue mani, si trova a nord di Santa Fe, tra i boschi e le cascate delle Rocky Mountains.

In questi anni in tanti si sono messi alla ricerca del prezioso forziere, mettendo a rischio, in alcuni casi, anche la propria vita. C’è chi è scomparso ed è stato ritrovato senza vita dopo mesi, e chi è finito in un burrone per seguire uno degli indizi.

La via del tesoro sarebbe indicata in una poesia scritta da Fenn e raccolta nel libro pubblicato nel 2010. Da allora migliaia di persone (più di 65.000) sono partite per cercare il bottino ma, fino ad oggi, non è mai stato trovato. La domanda che sorge spontanea è: esiste davvero o è una trovata pubblicitaria?

Forrest Fenn sostiene che il tesoro sia realmente nascosto tra le montagne e, qualora il valore dovesse superare i 10 milioni di dollari, ha intenzione di andarlo a recuperare lui stesso.

Per trovare il tesoro consiglia di prendersi tempo per riflettere e pensare, studiare bene gli indizi. Così, raccomanda Fenn, oltre a prendere le giuste precauzioni prima di addentrarsi tra le Rocky Mountains. Il forziere, infatti, sembrerebbe nascosto in un punto accessibile tra le colline, dopotutto il collezionista d’arte aveva 80 anni quando escogitò questa idea.

Un modo per godersi un viaggio unico e spingere le persone ad esplorare le meravigliose Montagne Rocciose, campeggiando tra esse e scegliendo una vallata piuttosto che un’altra. Il suo intento è proprio questo: far osservare i possenti paesaggi e la natura incontaminata che domina una delle catene montuose più vaste della Terra. Che sia proprio questo il vero tesoro che tutti vanno cercando?