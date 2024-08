Horseshoe Falls, cosa sapere: consigli e guida escursionistica in un luogo mozzafiato

Cosa vedere e cosa sapere sulle Horseshoe Falls in Tasmania in Australia: un luogo di rara e scenica bellezza da non perdere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Horseshoe Falls in Tasmania

Avete mai sentito parlare delle Horseshoe Falls, una cascata a più livelli che si trova esattamente nel Mount Field National Park in Tasmania, in Australia? Tra le attrazioni turistiche più popolari, lo scenario è mozzafiato e da non perdere, considerando che la cascata scende su banchi orizzontali e le pareti verticali si caratterizzano per strati di arenaria. Un luogo che si trova incastonato in una delle foreste più belle della Tasmania: una tappa obbligata. E ti spieghiamo come visitarla al meglio.

Come raggiungere Horseshoe Falls

Prima di tutto, dove si trovano le Horseshoe Falls? Siamo all’interno del Mount Field National Park a circa 70 km da nord-ovest di Hobart. Per raggiungerle, dobbiamo guidare fino al centro visitatori del parco, a circa un’ora e mezza di auto da Hobart. Il sentiero Horseshoe Falls Hazelbrook è uno dei più apprezzati, poiché consente di fare una bella passeggiata in una posizione anche riparata, persino in piena estate. Da non perdere la Fairy Falls, ovvero la Cascata delle Fate. A un chilometro dall’ingresso di Oaklands Road, invece, si trovano le famosissime cascate a ferro di cavallo.

Il sentiero che porta alle cascate

Per arrivare alle Horseshoe Falls, c’è una sosta alle Russell Falls, a circa 750 metri dal sentiero: una delle attrazioni da non lasciarti sfuggire, considerando il facile accesso e il panorama a dir poco pittoresco. C’è anche un sentiero con scale di legno, che sono ben tenute: la biforcazione ti porta al Circuito delle Tre Cascate. Il sentiero per la cascata, in ogni caso, è asfaltato e sbarrato per tutto il percorso: c’è anche una piattaforma panoramica dove poter scattare delle foto di questo angolo unico della Tasmania. La cascata non è altissima, circa 5 metri, ma è in grado di infondere una serenità senza eguali: l’ampia radura, l’acqua che scorre. Il paesaggio sembra disegnato da un pittore esperto, e invece è la realtà che si staglia davanti ai tuoi occhi.

Cosa vedere alle Horseshoe Falls

La zona è affollata? Sì, talvolta. Dipende anche dall’orario in cui scegli di recarti: nelle ore di punta, è comunque una delle zone più amate della Tasmania da vedere. Segnaliamo per gli escursionisti esperti la possibilità di avventurarsi di notte nelle Horseshoe Falls, quando fa buio, per ammirare le lucciole: qui sono presenti in gran quantità!

A monte delle Horseshoe Falls, invece, puoi osservare le cascate di Glow-Worm Nook: sebbene non sia pittoresca al pari di altre che abbiamo citato, è comunque molto particolare e si accede mediante dei gradini di pietra. Il sentiero che conduce alle Oakland Falls, a circa 2 km dall’ingresso, è invece più tortuoso, quindi, per chi ha dei bambini al seguito, è importante capire come affrontarlo senza stress. Tuttavia, ne vale davvero la pena: un panorama che sembra quasi etereo. Lungo il percorso, infine, ci sono anche le Burgess Falls. Anche in questo caso il sentiero non è facile, considerando che bisognerebbe arrampicarsi lungo un pendio (ma ce n’è uno più semplice). Questo scenario naturale è impressionante: da non perdere in alcun modo se hai in programma un viaggio in Australia.