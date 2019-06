Dai templi del Giappone alle spiagge della Polinesia, il tour più amato

editato in: da

Estate 2019: le vacanze dei vip, tra l’Italia e gli Stati Uniti

Ci sono luoghi che vale la pena visitare, almeno una volta nella vita. Luoghi ricchi di cultura, di architetture millenarie e di bellezze naturali da mozzare il fiato, luoghi tutti da esplorare. E poi ci sono posti in cui il relax la fa da padrone. Pronti a scoprire le meraviglie del tour che vi porterà dal Giappone alla Polinesia?

Sono – queste – due mete turistiche molto apprezzate anche dai vip, che quest’anno sembrano aver scelto proprio queste destinazioni per le loro vacanze estive (vedi alla voce Mauro Icardi – Wanda Nara e Daniele De Rossi – Sarah Felberbaum). E se volete godervi un viaggio che racchiuda sia l’esplorazione, alla scoperta di affascinanti tradizioni locali e di alcune tra le attrazioni turistiche più amate di sempre, sia momenti di relax in spiaggia, allora questo è il tour che fa per voi.

Si parte dal Giappone, terra caratterizzata da un mix di antica cultura e di avanguardia tecnologica. Tokyo è un gioiellino dalle mille sorprese, tra giganteschi palazzi moderni e templi millenari che ci catapultano indietro nel tempo. Non troppo distante dalla metropoli, c’è la splendida Nikko.

Qui potrete visitare i due santuari locali, oppure godervi una giornata alle sorgenti termali della zona. E non potrete fare a meno di passare per il Parco Nazionale di Nikko, che accoglie meravigliose cascate e sentieri che si inerpicano nel bel mezzo della natura.

Grazie alla fitta rete ferroviaria che attraversa tutto il Giappone sarà facile spostarsi di città in città ed esplorare comodamente il territorio. Potrete ad esempio raggiungere Kyoto, sito protetto dall’UNESCO per il suo incredibile patrimonio culturale. Non a caso, è chiamata la “città dei mille templi”, e chi si reca nella terra del Sol Levante dovrebbe assolutamente farne una tappa del proprio viaggio.

In estate, è inoltre possibile arrivare fin sulla cima del Monte Fuji, il vulcano più alto del Giappone – innevato per 10 mesi l’anno, è aperto solamente dal 1° luglio al 28 agosto. Dall’alto, il panorama è spettacolare: si vede l’intera regione dei cinque laghi.

Al termine del viaggio in terra nipponica, è ora di spostarsi in Polinesia, dove vi attenderanno giornate di puro relax.

Bora Bora con le sue incantevoli spiagge, come ad esempio la splendida Playa Matira, e poi una visita all’atollo di Tikehau, per approfittare delle sue acque cristalline e fare un’immersione.