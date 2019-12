Viaggiare a bordo dei treni più lussuosi del mondo

Alcuni viaggiano di notte, perché il tragitto è molto lungo; altri invece sfrecciano in tutta Europa sotto la luce del sole, offrendo ai loro passeggeri dei panorami indimenticabili. Stiamo parlando di treni speciali, che non sono solo mezzi di trasporto, bensì parte integrante di una vacanza davvero incredibile. La loro caratteristica comune? Il lusso che avvolge l'intera esperienza a bordo, tra cabine letto dotate di ogni confort e sale ristoranti che sembrano uscite da un romanzo dell'800. D'altronde, viaggiare in treno è uno dei nuovi trend per il 2020: è un'avventura emozionante, ma anche a ridotto impatto sull'ambiente, quantomeno rispetto ad un volo aereo. Perché dunque non approfittare dell'occasione per scoprire alcuni dei convogli più lussuosi di sempre?