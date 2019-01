Maggiori eventi del 2019

Il 2019 sarà un anno ricco di anniversari e celebrazioni speciali, per questo motivo sono moltissimi i luoghi che meriterebbero almeno una visita nei prossimi 12 mesi. L'offerta è molto varia ed include non solo bellissime città d'Italia, ma anche capitali europee e metropoli del mondo. Che siate appassionati di sport, sci-fi o arte, potrete scegliere di restare nel Bel Paese per ammirare le bellezze di Matera, spostarvi alla volta di una capitale europea o indirizzarvi verso una grande metropoli al di fuori dell’UE. Avete bisogno di qualche suggerimento? Ecco alcune città in cui dovete assolutamente andare nel 2019 per assistere ad eventi che difficilmente dimenticherete.